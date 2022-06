La Cacio e pepe di Zio Michele, più saporito della tradizionale: cosa fa soffriggere per renderla unica

I vermicelli al sugo di salsiccia, cacio e pepe, sono una variante del classico piatto romano, “La cacio e pepe “. Facile e veloce da preparare, un piatto povero, ma dal sapore straordinario, preparato con pochi ingredienti.

Questa variante così robusta e cremosa, sicuramente piacerà ai vostri ospiti. Di seguito vi lascio la mia versione di questo gustoso piatto, non vi resta che provarlo.

vermicelli al sugo di salsiccia

Ingredienti:

400 gr di vermicelli

4 salsicce

150 gr di pecorino romano grattugiato

1 spicchio d’aglio

Sale

Pepe

Olio evo

Procedimento:

Per preparare i vermicelli al sugo di salsiccia, cacio e pepe, iniziate a mettere le salsicce in una capiente padella, aggiungete acqua, fino a metà delle salsicce, e fate cuocere a fiamma media per dieci minuti.

Spegnete la fiamma, conservate il liquido di cottura, e sbriciolate le salsicce, che non saranno del tutto cotte. In un’altra padella, mettete lo spicchio d’aglio, un filo dolio, e fate imbiondire leggermente.

Eliminate l’aglio e unite le salsicce sbriciolate, fatele rosolare per alcuni minuti. In maniera uniforme. Cuocete la pasta al dente, colatela direttamente nella padella con le salsicce, amalgamate per un minuto. Unite l’acqua di cottura delle salsicce, e il pepe. Spegnate la fiamma unite il pecorino, mescolate velocemente, fino ad ottenere una cremina. Impiattate, completando il piatto con scaglie di pecorino romano, servite e gustate subito.

