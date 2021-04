la-calabria-ad-amici-20:-il-lametino-raffaele-renda-e-il-nuovo-inedito-“focu-meu”:-testo-e-significato-del-brano-[video]

Il giovane cantante lametino Raffaele Renda e il nuovo inedito ad Amici 20 “Focu meu”, che racconta la Calabria dal punto di vista di un giovane calabrese

La Calabria è ad Amici 20. Non solo nella rappresentazione, ma anche nella musica. Il noto talent show di Maria De Filippi vede tra i protagonisti il 21enne Raffaele Renda, cantante lametino che ha fatto conoscere a tutta Italia, nella puntata di ieri, cos’è la terra calabrese. Come? Attraverso il suo nuovo inedito “Focu meu”, titolo che richiama un famosissimo modo di dire della Regione.

“Questa canzone – ha rivelato ieri Raffaele a Gerry Scotti, collegato in remoto – è dedicata alla realtà della mia terra, la Calabria. Una realtà diversa. Con questo brano vorrei fare aprire gli occhi ai ragazzi che come me sognano in grande ma che a volte per questa realtà sono bloccati”. Ci sono richiami del nostro tipico dialetto ma anche a sapori, odori e usanze della Calabria. Termini come “piccante”, frasi come “lamentarsi non aiuterà una generazione”, monito per la gente che vive il nostro posto.

Di seguito il testo ufficiale del brano, in basso il VIDEO dell’esibizione.

Testo “Focu meu” di Raffaele Renda, Amici 20

Focu meu

focu meu

lamentarsi non aiuterà una generazione

focu meu

focu meu

io c’ho il piccante dentro, quello del meridione

Buongiorno Italia, mi sveglio di sera

faccio il segno della croce e poi si spera

che nasca un nuovo frutto dalla terra la terra nostra è sacra, stai attento a calpestarla

fuga di cervelli, vado in America

un giro in supercar, rimpiango la sanità

ed è vero che da me ho sempre mille occhi addosso

ma la gente ti vuol bene anche se vieni dal Mar Rosso

scappa, corri, via da questo posto

ma il Paese è nostro, il Paese è nostro

sì tu scappa, corri, fallo per te stesso

chiudi gli occhi, hombre, non pensarci adesso

Focu meu

focu meu

lamentarsi non aiuterà una generazione

focu meu

focu meu

io c’ho il piccante dentro, quello del meridione

con il vento di sale ballo fino a crollare

focu meu

focu meu

io c’ho il piccante dentro, quello del meridione

cangiami su natura ma a’ musica è sempre a’ stessa

ca fassu lu piccatu si pittia è maledetta

sta terra di risate sulu e mari e billizza

un n’a bisognu i Dio

i chi n’accatta ma disprezza

Focu meu

focu meu

lamentarsi non aiuterà una generazione

focu meu

focu meu

io c’ho il piccante dentro, quello del meridione

quello del meridione

quello del meridione

quello del meridione

io c’ho il piccante dentro, quello del meridione