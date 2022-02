La candidate d’une émission de relooking extrême meurt à 30 ans après sa folle métamorphose

Matthew Ventress, plus connu sous le nom de Destinee LaShaee, est mort à l’âge de 30 ans. Destinee LaShaee est la star transgenre de la téléréalité “My 600-Lb. Life“. Elle est connue pour avoir utilisé les pronoms “ils/elles” quand elle fait référence à elle-même. Son frère a annoncé sa mort sur Facebook le mardi 8 février dans un message quelque peu teinté de culpabilité. Wayne Compton, le frère de LaShaee a écrit : “Je t’accepte tel que tu es, j’accepte tous les défauts qui viennent avec toi, je suis désolé que tu te sois senti seul, je suis désolé que tu aies senti que tu n’avais personne d’autre vers qui te tourner [sic], je suis désolé que tu aies senti que tu n’avais pas d’autre option”.

La cause du décès de la première participante transgenre de “My 600-Lb. Life” n’a pas été révélée. LaShaee a participé à l’émission lors de la saison 7, diffusée en 2019. Elle pesait 669 livres, soit un peu plus de 300 kilos, à son arrivée dans l’émission. Destinee a perdu 229 livres en un an, en partie grâce à une chirurgie par sleeve gastrique, déclare Page Six. Après son départ de l’émission, “ils” ont continué à avoir une vie saine et sont devenus des influenceurs sur les réseaux sociaux. “Ils” inspiraient avec leur parcours de perte de poids extraordinaire.

Dépressive, Destinee LaShaee pressentait que son poids allait la tuer

Dans le cadre de l’émission, Destinee LaShaee a révélé son profond mal-être et son rapport malsain avec la nourriture. “Je reste allongée ici toute la journée et j’attends la nourriture. Je ne vois ni ma famille ni mes amis, sauf s’ils viennent me voir“, avaient-ils révélé dans un épisode de la saison 7. “La nourriture est la seule chose vers laquelle je peux me tourner pour y parvenir. Je peux sentir que ça me tue“, avaient-ils indiqué.

Destinee LaShaee © Instagram

