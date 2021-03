La cantautrice romana Michelle in radio dal 19 Marzo con il singolo “MaleMale”

Da venerdi 19 Marzo in tutti i digital store il nuovo singolo della giovane cantautrice Michelle, brano che porta anche la firma di Giacomo EVA, prodotto da Gianni Testa per Joseba Publishing. Una ballad electro-pop autobiografica, dai suoni attuali, che rappresenta in pieno lo stile dell’artista romana.

-Ho scritto questo pezzo per liberarmi e nello stesso tempo per tirare fuori il mio benessere o malessere interiore. Sento il bisogno di scrivere e di sottolineare il fatto di quanto possa essere difficile non essere sempre compresi. È un brano che parla di me e di ciò che si muove all’interno della mia anima. Questo pezzo è una vera e propria storia che fa parte del mio passato, della mia infanzia, dove svariate volte veniva a mancare addirittura la voglia di gridare e in particolare la voglia di giocare. Ho deciso di tirare tutto fuori e trascrivere il tutto su un foglio bianco, che ora non lo è più ma si chiama “MaleMale” ovvero la mia storia-

Biografia

Michelle Bellanti nasce a Roma nel 2002, la sua passione per la musica come ha raccontato l’artista viene fuori all’età di 7 anni quando iniziò a prendere lezioni di chitarra classica e di canto. Per Michelle la musica è un’esigenza continua che le permette di sfogarsi con il mondo intero senza alcuna vergogna, tirando fuori una parte di sé che nessuno conosce.

Non si sente capita da tutti e questo molto spesso lo riporta all’interno dei suoi pezzi.

Il suo nome d’arte è Michelle, la giovane artista ha solo 18 anni ed è una cantautrice che accompagna la sua voce con numerosi strumenti musicali, ma quello che la rispecchia di più in assoluto è il pianoforte.

Frequenta il terzo anno del propedeutico del conservatorio “Licinio Refice”, li completa il suo studio a 360 gradi insieme al piano alla chitarra e all’ukulele.

Il suo genere musicale è “l’indie” e proprio per questo Michelle non fa altro che scrivere e sperimentare ogni giorno nuova musica, ha tanta voglia di fare e tanta voglia di far arrivare la sua musica agli altri.

Nel 2021 la giovane artista pubblica con la Joseba Publishing il suo nuovo singolo intitolato “MaleMale”; qui ci racconta di lei e di quanto possa essere difficile non essere sempre compresi. Da qui per Michelle si aprirà un nuovo capitolo con tante novità in arrivo.

