La caprese al limone, la ricetta tradizionale di Sal De Riso super soffice: “Ecco come sostituisco il burro”. Il dolce che ricorda la costiera e i suoi profumi: il sole, i limoni e la sensazione d’estate. Ecco una ricetta buonissima e semplice.

INGREDIENTI PER 8 PERSONE della La Caprese al limone di Sal De Riso

100 g di olio extravergine di oliva

60 g di zucchero

50 g di fecola di patate

120 g di zucchero a velo

5 g di lievito in polvere per dolci

200 g di mandorle dolci pelate

180 g di cioccolato bianco

30 g di scorzette di limone candite

1/2 baccello di vaniglia

1 limone Costa d’Amalfi IGP

250 g di uova intere (n. 5)

Preparazione

La prima cosa da fare per questa ricetta sarà quella di frullare le mandorle. Mettetele in un mixer e frullate insieme allo zucchero a velo e ai semi di vaniglia. Una volta fatto questo passiamo al cioccolato bianco: tagliatelo con un buon coltello in maniera molto fine. Ora montate le uova con una frusta elettrica insieme allo zucchero. Il volume dovrà triplicare, quindi usate un recipiente abbastanza grande.

Mettete tutti gli ingredienti insieme ( le mandorle, lo zucchero a velo e il cioccolato bianco) aggiungete anche le scorzette di limone candite tritate in maniera molto fine ( fatelo con un coltello quindi), poi la scorza di limone grattugiata e la fecola di patata setacciata per evitare grumi insieme al lievito.

Ora mescolate tutti gli ingredienti, aggiungete l’olio d’oliva e le uova che avete montato in precedenza. Non preoccupatevi se le uova cominceranno a smontarsi mentre emulsionate il tutto

Versate il composto in una tortiera imburrata e infarinata con fecola di patate di 22 cm di diametro. Infornate a una temperatura di 200 °C per i primi 5 minuti e poi lasciate cuocere per altri 45 minuti a 160 °C.

Dopo la cottura, lasciate raffreddare il dolce nella tortiera e sformatelo quando sarà tiepido. Lasciatelo riposare qualche ora, spolverizzatelo con zucchero a velo e servite. Se vi è piaciuta la ricetta continuate a leggere i nostri dolci

L’articolo La caprese al limone, la ricetta tradizionale di Sal De Riso super soffice: “Ecco come sostituisco il burro” proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.