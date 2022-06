La Caprese al Pistacchio è un dolce leggero e delicato, facile e veloce da realizzare. Dal cuore morbido, si scioglie in bocca, perfetta per la colazione, per la merenda, o anche per finire una cena e/o un pranzo.

Caprese al Pistacchio

Ingredienti:

3 uova

200 gr di farina di pistacchi

40 gr di pasta di pistacchi

80 gr di burro

120 gr di cioccolato bianco

100 gr di zucchero

40 gr di amido di mais

Zucchero a velo per decorare

Procedimento:

Per preparare la torta pistacchiosa, sciogliete il cioccolato bianco a bagnomaria, oppure nel microonde,

fate la stessa operazione anche con il burro, mescolate insieme.

Nella ciotola della planetaria, unite le uova con lo zucchero, inserite la frusta K e montate le uova con lo zucchero, fino ad ottenere un composto soffice e spumoso.

Unite il cioccolato bianco e il burro, lavorate er un minuto, poi la crema di pistacchio, e amalgamate.

Sempre mescolando unite l’amido di mais e successivamente la farina di pistacchio.

Imburrate e infarinate una tortiera da cm 20 di diametro, e versate dentro il composto aiutandovi con una spatola.

Cuocete in forno preriscaldato a 180° per circa trenta minuti, il cuore dovrà risultare umido e cremoso. Lasciatela raffreddare completamente. Trasferite la torta pistacchiosa su un piatto da portata e decoratela con lo zucchero a velo prima di servirla e gustarla.

L’articolo La Caprese al pistacchio, più buona e soffice di quella alle mandorle proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.