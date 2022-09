Non storcete il naso, non è una vera e propria carbonara, è una variante, forse un po’ più saporita dato che ci sono le melanzane, la cipolla. Una versione più carina, in pratica della solita carbonara. Ma andiamo a vedere come si prepara questo piatto e quali sono gli ingredienti buonissimi per questo piatto.

Ingredienti per 4 persone della carbonara

400 gr di spaghetti

2 melanzana grossotta

peperoncino

olio di semi per friggere

olio d’oliva

un quarto di cipolla

5 uova

sale e pepe q.b.

formaggio grattugiato misto (pecorino romano e parmigiano)

basilico

Preparazione

Prima cosa laviamo le melanzane, asciughiamole e poi tagliamole a tocchetti ( prima a metà di lungo, poi a striscioline e poi a tocchetti). Friggetele quindi in padella con olio bollente ( non a 170 gradi altrimenti potrebbero risultare troppo croccanti). Facciamole dorare e poi asciughiamole con panno carta. Lasciamole asciugare e prepariamo il resto.

Facciamo ora soffriggere le melanzane in un po’ di olio con la cipolla. Prendiamo quindi la padella, un filo d’olio e facciamo appassire la cipolla: aggiungiamo le melanzane e lasciamo che il tutto si insaporisca.

Intanto mettiamo la pentola con l’acqua sul fuoco: appena raggiunge la temperatura calate la pasta e salate. In una ciotola sbattiamo le uova con il formaggio ( proprio come se fosse la carbonara classica). Aggiungiamo sale e pepe e facciamo la nostra crema. Aggiungete un po’ di acqua di cottura. Una volta che la pasta è cotta versiamola nella padella con le melanzane. Mescolate bene a fuoco spento e facciamo abbassare la temperatura. Caliamo il composto con le uova nella padella e mescoliamo. Gustateli caldi.

La Carbonara Bastarda, più saporita della classica. Cosa si mette al posto del guanciale, L’idea geniale scritto su Più Ricette da Redazione.