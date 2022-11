la-carbonara-sbagliata-di-ugo-tognazzi,-il-segreto-dei-10-bicchierini-per-farla-buonissima-e-super-cremosa

La carbonara di Ugo Tognazzi è diventata una ricetta fondamentale della cucina americana. Sono passati più di trenta anni dalla morte del famosissimo attore, che ancora oggi viene ricordato non soltanto per i suoi film. Tra le altre cose, infatti, ci ha lasciato un libro di ricette. Lui che amava cucinare e che una volta ha preparato questo primo piatto per 350 persone all’hotel Hilton di New York. Gli avevano chiesto il ragù, ma lui cambiò le carte in tavola: “Il ragù? Troppo lungo da preparare in così poco tempo. Per esclusione arrivai alla carbonara, il sugo più vicino al gusto americano, con bacon soffritto e uova strapazzate”.

Carbonara di Ugo Tognazzi, Ingredienti

bacon 4 kg

spaghetti 30 kg

uova 350

parmigiano 5 kg

panna 2 kg

cognac 10 bicchierini

Preparazione

Questa è la quantità esatta degli ingredienti usati da Ugo Tognazzi per la sua cena. Che potete ovviamente ridimensionare in base a quante persone devono mangiare la carbonara. Un primo piatto pasticcione all’americana, ma con delle fondamenta romane molto importanti. Il risultato sarà una carbonara differente ma delizioso.

Per prima cosa dovete sapere che delle uova si usano esclusivamente i tuorli. O almeno per metà solo tuorli e per metà intere. Nella ciotola mettete le uova insieme a: formaggio, panna, sale e pepe. Sbattete il tutto finché non otterrete una salsa bella densa. In una padella antiaderente fate soffriggere il bacon. Pochi secondi prima che finisca la sua cottura, aggiungete il prosciutto crudo.

Spegnete la fiamma e mettete da parte. Intanto starete cuocendo gli spaghetti in abbondante acqua salata. Scolateli bene al dente e spegnete il fuoco. Versate al loro interno la salsetta a base di uova, il bacon e il prosciutto. Aggiungete anche una noce di burro e il cognac. Fate amalgamare il tutto a fiamma spenta. Se il risultato è troppo liquido, potete accendere il fuoco per dieci secondi. La vostra carbonara all’americana è pronta per essere gustata.

La carbonara sbagliata di Ugo Tognazzi, il segreto dei 10 bicchierini per farla buonissima e super cremosa scritto su Più Ricette da Maria.

Ufficio Stampa