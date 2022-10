La Carbonara umbra, più cremosa della classica con un trucco fantastico. Ecco cosa si aggiunge nella pasta, e non è la panna

Oggi vogliamo proporvi una versione leggermente diversa della classica carbonara, ovvero la versione umbra e non romana. Il segreto di questa ricetta da un tocco di cremosità in più al piatto. Una ricetta davvero semplice e di grande impatto. Gli ingredienti infatti sono sempre gli stessi ma cambia leggermente il procedimento. Vediamo quindi come si prepara.

La Carbonara umbra, INGREDIENTI

400 gr di spaghetti

3 uova

1 tuorlo

160 gr di guanciale tagliato a fette sottili

parmigiano grattugiato qb

pepe

La Carbonara umbra, PREPARAZIONE

Iniziamo a preparare la carbonare in versione umbra mettendo sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata dove andremo a cuocere i nostri spaghetti rispettando i tempi di cottura riportati in confezione. Sarà ancora più buona con la pasta trafilata in bronzo perchè rilascia più amido. Quindi mettete sul fuoco una padella insieme alle fettine di guanciale a lasciamole soffriggere nel loro stesso grasso per qualche minuto.

Quando le fettine di guanciale si saranno brunite, spegnete sotto al fuoco, scolate il grasso e mettete da parte. Ora prendete una ciotola capiente e sbattete le uova insieme a una generosa spolverata di pepe macinato fresco e una bella manciata di parmigiano reggiano. Sbattete il tutto fino a che non avrete raggiunto una consistenza cremosa. Scolare la pasta. In una nuova ciotola mettere prima il guanciale con il suo grasso, poi gli spaghetti e infine le uova sbattute

Amalgamare il tutto insieme ( e qui viene il segreto della carbonara umbra) a qualche cucchiaio di acqua di cottura della pasta. Questa che è ricca dell’amido degli spaghetti darà ancora più cremosità al piatto. La nostra carbonara in versione umbra è pronta per essere servita ben calda. Buon appetito! Leggi anche: Finta carbonara, più facile e cremosa dell’originale ma senza uova. Il piatto più veloce e buono che c’è, pronto in 5 minuti

La Carbonara umbra, più cremosa della classica con un trucco fantastico. Ecco cosa si aggiunge nella pasta, e non è la panna scritto su Più Ricette da Redazione.