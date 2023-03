la-carica-dei-500-insieme-con-saputo

Joey Saputo sbarcherà oggi in città e raggiungerà in serata Torino, dove assisterà alla sfida tra i rossoblù e i granata, insieme con poco meno di cinquecento tifosi del Bologna.

Saputo resterà sotto le Due Torri fino a sabato, giusto in tempo per non mancare all’appuntamento di Bologna-Lazio (calcio d’inizio alle 20,45) e senza negarsi, forse, nuovi aggiornamenti per la vicenda stadio.

Nel suo viaggio in Italia l’azionista di maggioranza rossoblù conta di consolarsi dopo la seconda sconfitta in campionato subita dal Cf Montreal, che nella notte tra sabato e domenica è stato sconfitto in trasferta per 1-0 da Austin. Dopo il ko all’esordio con l’Inter Miami ecco la doccia fredda di Austin, propiziata dal gol all’88’ dell’ex Montreal Urruti.

Vittorio Ferla