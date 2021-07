Nato nell’ascensore di un ospedale del Massachusetts nel 1925, due volte vincitore dell’Oscar e nominato per altri sei, Jack Lemmon è stato uno degli attori cinematografici più popolari dell’ultima metà del Ventesimo secolo. Lemmon ha recitato sia in commedie che in drammi in più di sessanta film, molti dei quali sono considerati dei classici oggi. Nel 1971, Jack ha acquistato una casa sulla spiaggia per la sua famiglia nella parte di Malibu Beach preferita dalle celebrità. La famiglia è rimasta lì per decenni nelle stagioni estive, ma ora ha deciso di venderla al prezzo di 13,45 milioni di dollari.

La casa di Jack Lemmon a Malibu. Foto di Daniel Dilanian.

Secondo la figlia di Lemmon, Courtney Lemmon, «La casa è stata progettata alla fine degli anni Ottanta con l’attenzione minuziosa di mio padre per ogni dettaglio. Lui e mia madre hanno creato un santuario privato per noi e anche un posto per intrattenere gli amici nel tempo libero». Durante il periodo di Lemmon a Broad Beach, la casa veniva frequentata da star e gente del cinema come Walter Matthau, Billy Wilder e Frank Sinatra. Broad Beach è stata un rifugio per celebrità come Ray Romano, Dustin Hoffman, Pierce Brosnan, Goldie Hawn e Kurt Russell, Mel Gibson e Robert De Niro.

Courtney continua: «Organizzavamo innumerevoli cene all’aperto, partite di poker con i Sinatra che vivevano in fondo alla strada, feste dai Wilder che erano proprio i nostri vicini, festeggiavamo il Ringraziamento con la famiglia Matthaus e anche il 4 luglio», racconta Courtney. «Mio padre ha persino messo un putting green sulla duna per praticare il suo swing di golf (con palline da golf biodegradabili, ovviamente). I ricordi della crescita a Broad Beach sono indelebili e sono una parte molto cara della storia della mia famiglia. Questa era la nostra oasi felice e spero che porti tanta gioia ai nuovi proprietari quanta ne ha portata a noi».

La casa di Jack Lemmon a Malibu. Foto di Daniel Dilanian.

La casa era stata realizzata in mattoni secondo le indicazioni di Lennon, che prediligeva una costruzione tradizionale ma che allo stesso tempo fosse elegante. La casa ha tre camere da letto e quattro bagni, al suo interno è stato anche ricavato uno studio che funge anche da stanza per gli ospiti. La cosa che colpisce è il giardino, con una piscina di acqua salata piastrellata, fontane nella parte anteriore e un recinto sabbioso che simula una spiaggia nella parte posteriore. Progettato per catturare la vista sull’oceano, l’interno è dotato di camini multipli e le pareti in legno intagliato conferiscono un senso di calore domestico allo spazio.