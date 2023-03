la-castelfrettese-nuova-capolista-filottrano,-pari-a-santa-maria-nuova

La Castelfrettese centra il sorpasso in classifica ed è la nuova capolista del girone B di Prima Categoria. I biancorossi vincono 2-0 in casa contro lo Staffolo (grazie alle reti di Beta e Tommaso Mazzzarini nel secondo tempo) comandando da soli (con un punto di vantaggio) il torneo complice il pari esterno della Filottranese che saluta la vetta. Quest’ultima non va oltre l’1-1 a Santa Maria Nuova. E’ l’ex Strappini a portare avanti i padroni di casa della Labor, poi è il solito Maccioni a scongiurare la seconda sconfitta per la squadra di Filottrano. Pokerissimo di gol per il Borgo Minonna che raggiunge al terzo posto il Sassoferrato Genga che non va oltre il pareggio senza reti a Montemarciano. Per il Borgo a segno, sul campo della Sampaolese, Braconi, doppietta di Yuri Marchegiani, Bresciani su rigore e Morbidelli, mentre per la Sampaolese a segno Apolloni. Pareggio senza reti anche per il Castelbellino contro il Colle. Il derby tra Loreto e Villa Musone è vinto dagli ospiti grazie alla rete di Sall Cheick. Prima Categoria (girone B), 24esima giornata. Risultati: Castelbellino-Colle 2006 0-0, Castelfrettese-Staffolo 2-0, Castelleonese-Chiaravalle 1-3, Labor-Filottranese 1-1, Loreto-Villa Musone 0-1, Monserra-Real Cameranese 2-1, Montemarciano-Sassoferrato Genga 0-0, Sampaolese-Borgo Minonna 1-5.

Classifica: Castelfrettese 51; Filottranese 50; Borgo Minonna e Sassoferrato Genga 44; Castelbellino e Chiaravalle 37; Staffolo 34; Montemarciano 32; Labor, Real Cameranese, Monserra e Sampaolese 29; Castelleonese 27; Villa Musone 25; Colle 2006 11; Loreto 9.

Prossimo turno: Borgo Minonna-Montemarciano, Chiaravalle-Castelfrettese- Colle 2006-Castelleonese, Filottranese-Castelbellino, Real Cameranese-Labor, Sassoferrato Genga-Monserra, Staffolo-Loreto, Villa Musone-Sampaolese.

Vito Califano