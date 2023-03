la-causa-di-16-giovani-attivisti-contro-lo-stato-del-montana

Si terrà il 12 giugno ad Helena, capitale del Montana, e sarà il primo processo per il clima a chiamare in causa la Costituzione. La storia di cui stiamo parlando comincia nel 2020, quando 16 giovani attivisti di età compresa i 5 ei 21 anni, hanno fatto causa allo Stato del Montana, in cui sono nati e cresciuti, per aver appoggiato l’industria dei combustibili fossili come carbone, petrolio e gas. Parlando del caso, il New York Times ricorda infatti che il Montana è il quinto più grande Stato produttore di carbone e il 12° produttore di petrolio degli Stati Uniti.

Sostenuti da Our children’s trust, studio legale statunitense senza scopo di lucro, i giovani accusano lo Stato del Montana di aver agito contro la propria Costituzione, che sulla carta garantisce ai residenti “il diritto a un ambiente pulito e salubre” e si assume la responsabilità, insieme ai cittadini, di lavorare per il mantenimento del miglioramento dell’ambiente “per le generazioni presenti e future”.

A spingerli all’azione è stato l’aver osservato da vicino e sperimentato in prima persona i danni causati dal surriscaldamento globale. Nella denuncia che hanno presentato, ognuno di loro spiega in che modo il cambiamento climatico ha inciso sulla propria vita. Il più grande, Rikki Held, 21 anni, parla delle difficoltà di approvvigionamento idrico del ranch di famiglia e delle relative conseguenze economiche e di salute. Il più piccolo, Nate, ha cinque anni e soffre di problemi respiratori, che secondo i suoi genitori sono dovuti alla stagione degli incendi, resi più frequenti dal cambiamento climatico.

Gli uffici del governatore del Montana,Greg Gianforte, e del procuratore generale dello stato Austin Knudsen, entrambi repubblicani, hanno rifiutato di commentare il caso e lo Stato respinge le accuse, contestando le dichiarazioni scientifiche che riconoscono i combustibili fossili come causa del cambiamento climatico.

Un’eventuale vittoria dei giovani non porterebbe a un cambiamento delle leggi statali. Lo scopo del processo, spiega il New York Times, è un altro: se il giudice riconoscesse i combustibili fossili come causa del riscaldamento globale, sarebbe una sentenza storica. Si tratterebbe della prima giurisprudenza a riconoscere ufficialmente la stretta correlazione tra uso dei combustibili fossili e riscaldamento globale e si creerebbe così un importante precedente per altri casi di giustizia climatica.

“Andando al processo a giugno, avremo l’opportunità di far testimoniare i querelanti e i nostri esperti in tribunale, portando una storia che racconta come il governo sta influenzando l’ambiente del Montana”, ha affermato Nate Bellinger, l’avvocato capo di Our Children’s Trust sul caso. “In un’aula di tribunale, la verità conta ancora”.

Vito Califano