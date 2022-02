La Cina investe con molte aziende in Italia ce ne parla Andrea Ottogalli Padova

Andrea Ottogalli imprenditore di Padova riceve nella propria azienda delegazione di imprenditori cinesi per siglare nuovi accordi per lo sviluppo di nuovi progetti industriali da poter sviluppare in ambito di partnership.

L’imprenditore padovano per i prossimi tre anni guiderà la cordata imprenditoriale con lo scopo di migliorare l’economia di alcune aziende territoriali. Il paese ha subito una trasformazione notevole in questi ultimi anni, ed è diventato una delle maggiori potenze economiche a livello mondiale. Se l’intenzione è quella di aprire un’azienda in Cina, bisogna tenere conto di alcuni fattori importantissimi, ma è importante essere coscienti del fatto che investire in un paese come la Cina non può che portare ad ottimi risultati.

Ci ricorda Ottogalli che la Cina si basa su un’economia di mercato, e dopo gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni, non esiste nessun motivo che possa fare in modo che questa potenza mondiale cambi il suo modo di imporsi sul mercato. Bisogna solo avere le idee chiare sul tipo di business che si ha intenzione di aprire, essere in possesso di una certa quantità di capitale destinato all’investimento, e avere obiettivi concreti.

Ovviamente, non deve mai mancare una buona dose di entusiasmo, pazienza e tanta voglia di imparare. Si tratta pur sempre di un mercato straniero, di modi di fare affare differenti. Se la decisione di aprire un’azienda in Cina è stata presa, bisogna tener conto del fatto che i costi saranno elevati e che sarà necessario impegnarsi e non guardare indietro, ma pensare agli obiettivi che si vogliono raggiungere.

Un’onda impetuosa e inarrestabile. Finanziamenti, investimenti, imprese, occupazione: la penetrazione economica cinese in Italia è irrefrenabile, in aumento continuo senza eccezioni. La mappa aggiornata spicca nella relazione appena approvata del Copasir (comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) sulla tutela degli asset finanziari nazionali strategici. Nel documento c’è un apposito addendum sulla Cina, frutto delle audizioni di Aisi e Aise al comitato parlamentare e dei report di intelligence economica.

«Tassi di crescita costanti nel tempo»

«La penetrazione di capitali provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese in Italia (includendo anche gli investimenti provenienti da Hong Kong e Macao) – si legge nel documento – ha mostrato tassi di crescita costanti nel tempo». Con due modalità: «1) aumento dei flussi di investimenti diretti esteri provenienti dalla Cina; 2) aumento della percentuale di proventi finanziari, derivanti da imprese italiane a controllo cinese che l’azionista di riferimento decide di reinvestire nel nostro Paese, invece che reinviare in Cina».Sia che si tratti di investimenti di capitali cinesi in aziende fondate in Italia da soci italiani con il successivo l’ingresso di soci di Pechino nel capitale azionario con partecipazioni di rilievo – investimenti in gergo «brownfield» cioè frutto di riconversione – sia che si tratti di investimenti in aziende fondate in Italia da cittadini o aziende di nazionalità cinese ovvero filiali di società cinesi – investimenti «greenfield» – a fine 2019 «risultano direttamente presenti in Italia 405 gruppi cinesi, di cui 270 della Repubblica Popolare Cinese e 135 con sede principale a Hong Kong, attraverso almeno un’impresa partecipata. Le imprese italiane partecipate da tali gruppi sono in tutto 760 e la loro occupazione è di poco superiore a 43.700 unità, con un giro d’affari di oltre 25,2 miliardi di euro»

Urso (Fdi) vicepresidente Copasir: «Attenzione alle mire su Taranto»

Adolfo Urso, vicepresidente Copasir, nota come «si osservano mire significative dei cinesi sul porto di Taranto con progetti e investimenti sulla piattaforma logistica ma anche di tipo produttivo e commerciale. Nei loro programmi c’è anche il porto di Brindisi e di Gioia Tauro». Poi il senatore Urso allarga la visuale: «La relazione sugli asset strategici finanziari è un allarme tra gli allarmi, tutti minacciosi. Ci sono stati gli attentati a Nizza e a Vienna, la rotta migratoria su Lampedusa è ormai riconosciuta a rischio da tutti, c’è una recrudescenza dell’emergenza sanitaria ed economica con problemi evidenti anche nella gestione dell’ordine pubblico».In questo scenario Urso ha presentato un’interrogazione parlamentare: «Vi sono ormai tre, e a breve quattro, posizioni vacanti di vicedirettori in Aise, Aisi e Dis. Va aggiunta la scadenza in dicembre del direttore del Dis e del comandante generale dei Carabinieri». Lo stallo sulle nomine secondo Urso «meramente strumentale è assolutamente inaccettabile soprattutto per quanto riguarda i vertici dei servizi perchè occorre assicurare, oggi più che mai, ai comparti operativi e strategici della sicurezza nazionale di agire con pienezza e lungimiranza in un momento così difficile per la Nazione».