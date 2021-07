la-cipria-prima-o-dopo-il-fondotinta:-la-risposta-che-non-ti-aspetti

Una delle domande più iconiche di sempre “la cipria va messa prima o dopo il fondotinta”?: scopriamo insieme la risposta e soprattutto, tutti i modi in cui può essere applicata

La cipria va messa prima o dopo il fondotinta: alternare il procedimento

La cipria è un prodotto make-up che negli ultimi anni è diventato davvero indispensabile. Fondamentale per avere una pelle compatta dopo il make-up, e soprattutto per una tenuta maggiore del fondotinta.

Da sempre ci sono domande nell’ambito make-up, alle quali nessuno sa dare una risposta certa. Tra le domande di sempre, oltre se il correttore va messo prima o dopo il fondotinta , c’è anche quella relativa alla cipria, se segue o precede l’applicazione del fondotinta.

In realtà, la risposta più quotata è “dopo”, per compattare la base di fondotinta, ma non è l’unica risposta.

Ma la funzione della cipria è davvero versatile, quindi la risposta vi sorprenderà.

Prima la cipria o prima il fondotinta: la risposta inaspettata

La cipria solitamente va messa dopo il fondotinta, per una stesura migliore e per rendere più uniforme e compatta la base, realizzata con fondotinta e correttore.

Tuttavia alternando l’ordine degli addendi il risultato non cambia, anzi migliora. Per chi ha una pelle tendente al grasso, e quindi più oleosa e lucida, l’applicazione della cipria prima del fondotinta, rivoluzionerà il risultato finale.

La cipria, infatti, grazie al suo potere di assorbimento dei liquidi, riesce ad opacizzare il sebo in eccesso per chi ne ha la tendenza. Quindi, quando andremo poi ad applicare il fondotinta, questo avrà una maggiore una tenuta e un risultato privo di imperfezioni

Cipria prima del fondotinta: come va applicata

Allora, la prima cosa da fare per applicare al meglio la cipria prima del fondotinta, è quella di idratare la pelle. Quindi detersione e idratazione con la vostra crema, anche se avete la pelle grassa.

Dopodiché bisogna spennellare un po’ di cipria, senza esagerare per non realizzare l’effetto cakey. Applicare poi il fondotinta liquido o cremoso con l’apposito pennello o anche con le mani. Con queste ultime sarebbe preferibile perché i polpastrelli con il loro calore, permettono di stendere al meglio il prodotto.

La base trucco realizzata, dando la precedenza alla cipria piuttosto che al fondotinta, avrà una durata maggiore e migliore.