La classifica dei segni più fortunati per la settimana dal 24 al 30 gennaio 2022

L’oroscopo della fortuna: scopri la classifica dei segni!

Nella classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 gennaio 2022 a trionfare saranno i segni di terra: Toro, Vergine, Capricorno ma anche Pesci e Scorpione. Questo avviene perché tanti pianeti veloci sembrano essersi dati appuntamento proprio nel segno del Capricorno.

12. Cancro

Ci sono dei momenti in cui persino i pianeti sembrano avere delle preferenze e, in effetti, adesso non sembrano proprio guardare di buon occhio verso il tuo banco, un po’ come il prof di latino che evidentemente ce l’aveva con te.

Quindi, insomma, senza starti a lamentare troppo direi che è l’occasione migliore per fare come quando si disdicono gli impegni ufficiali e ci si concentra sul riordino della propria scrivania. Da riordinare qui c’è un cuoricino intero.

11. Bilancia

E niente Bilancia questa storia di essere ufficialmente una stronzetta patentata ti sta piacendo parecchio e non hai nessuna intenzione di smettere con questa adrenalina eccitante del dire tutto quello che pensi senza preoccuparti dei sentimenti altrui ma, soprattutto, stai surfando sul godimento estremo di pronunciare tutti i “no” che hai trattenuto tra le labbra negli ultimi 10 anni. Si salvi chi può.

10. Ariete

Se già fino alla settimana scorsa non eri proprio uno zuccherino, da questa settimana sarai effettivamente intrattabile. Nulla di personale, lo sai che ti voglio bene Ariete, ma stare in tua compagnia potrebbe in effetti essere così faticoso da farci preferire una quarantena volontaria totalmente immotivata.

Cerca solo di dire quello che pensi se strettamente necessario e anche in quel caso di non dirne più della metà.

9. Sagittario

Sei qui, caro mio, soltanto perché più in alto non c’era più posto. Un po’ come quando ti tocca parcheggiare lontano dall’ingresso del supermercato perché hai sbagliato l’orario d’arrivo.

Anzi, dato che parliamo di supermercato, colgo l’occasione per farti notare che quello che potrebbe coglierti questa settimana è uno spasmodico bisogno di possesso, praticamente come quello che ti fa riempire a dismisura il carrello se vai a fare la spesa particolarmente affamato.

8. Gemelli

Puoi finalmente tirare un sospiro di sollievo ma questa settimana ti sentirai come il giorno dopo la prima lezione di squat dopo sei mesi in cui il massimo dello sforzo era stato alzarti dalla tazza del wc.

C’è un sex appeal da ricostruire, una vita sociale da rimettere in moto (per quel che si può) e soprattutto una sicurezza in te stesso a cui fare la messa in piega. Fino a metà settimana avrai ancora Mercurio a favore che ti rende decisamente sveglio.

7. Leone

Ti senti proprio come dopo aver fatto un urlo liberatorio e potente che manco Conan il Barbaro ! Libero ma forse anche un po’ spiazzato. Funziona così tutte le volte che diamo libero sfogo alle nostre energie primordiali e che poi ci rendiamo conto di far parte di una società che forse questi sfoghi non li capisce più di tanto.

Quindi adesso beccati questa settimana in cui cercherai in tutti modi di rientrare nei panni che ti sei costruito con tanta cura.

6. Scorpione

Tieni duro ancora un paio di giorni e poi potrai ritenerti salvo da Mercurio retrogrado e insieme a sfavore. Anzi, diciamo pure che tutti questi pianeti in Capricorno ti rinvigoriscono il desiderio di conquistare tutto e tutti…

Non sopporterai nemmeno che il cassiere del supermercato non ti degni di uno sguardo bramoso e affascinato benché tu abbia il cappello calcato sulla testa e, ovviamente, la mascherina FFP2.

5. Pesci

Adesso sì che si torna a ragionare Pesciolini: la vostra immaginazione è talmente grande che ogni pensiero d’amore, di amicizia e persino di business troverà immediatamente lo stesso concime del fagiolo magico del famoso racconto popolare inglese.

Forse non sei la persona più affidabile quanto a giudizio critico ma per chi volesse una pacca sulla spalla di incoraggiamento sei davvero il massimo che il mercato zodiacale possa offrire.

4. Acquario

Mercurio sta nel tuo segno zodiacale ancora un paio di giorni e poi dovrai cederlo in prestito per qualche giorno al Capricorno come un calciatore di serie A poco sfruttato.

In compenso, tutti questi pianeti nel segno che ti precede ti rendono decisamente più sensibile nei confronti delle sfide altrui cosa che, di norma, non fa parte del tuo carattere. Quindi sarai forse un pochino meno geniale ma di certo molto ma molto più buono.

3. Capricorno

Questa sovreccitazione planetaria potrebbe addirittura darti un pochino alla testa, caro Capricorno! I pianeti sembrano essersi ritrovati nel tuo segno zodiacale come le rockstar a Roxy bar di Vasco e anche la tua vita di questi giorni potrebbe essere piuttosto spericolata!

Tutte queste energie ti fanno provare delle emozioni che non hai nessuna intenzione di centellinare saggiamente ma, se potessi, sputeresti fuoco come un drago di Harry Potter.

2. Toro

Chi l’avrebbe mai detto che, nonostante questo Saturno che sembra puntare il dito su ogni tua mancanza e debolezza, avresti avuto un ritorno di pianeti tutti a tuo favore di questa portata?

Quindi goditelo come se ti fosse toccato il doppio giro di dolce senza nemmeno il senso di colpa di averlo ordinato al cameriere. Goditi l’amore, la voglia di sesso e persino le uscite geniali in ufficio.

1. Vergine

Adesso sì che si torna ragionare Verginona mia. Dopo che hai dimostrato tutto l’amore del quale è capace una Vergine anche quando ti sentivi rifiutata come una raccomandata rispedita al mittente, adesso puoi finalmente scendere trionfante le scale del successo.

Troverai soltanto ammiratori pronti ad applaudirti e anche qualche scusa per averti sottovalutato fino a qualche giorno fa.

