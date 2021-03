la-colazione-come-manovra-anticrisi:-l’idea-del-pizzaiolo-tafuri

Se è vero che la pandemia morde e che i DPCM emanati dal governo per cercare di porvi rimedio stanno inevitabilmente mettendo in ginocchio l’economia italiana tutta, ed il comparto food in particolare, è vero anche che c’è chi, proprio in questo ambito, ha deciso di rimboccarsi le maniche senza perdere tempo. È il caso di Valentino Tafuri, giovane pizzaiolo cilentano – trent’anni appena compiuti, più della metà dei quali trascorsi davanti a un forno – Pizzaiolo Emergente 2019 per il Gambero Rosso e coordinatore del reparto pizzeria della scuola di formazione In Cibum di Pontecagnano (Salerno), che ha reagito alla velocità della luce alle ultime diposizione emanate (la sua era la classica pizzeria aperta solo la sera) reinventandosi e plasmando la propria realtà in base ai nuovi scenari.

Valentino, cosa hai elaborato per tenere vivo il tuo fatturato in questo momento così complesso?

Ho pensato di incrementare il comparto viennoiserie attraverso il mio progetto “ A colazione con Vale” che prevede che a partire dal 31 ottobre, presso la sede del mio locale 3voglie (www.3voglie.com) di Battipaglia, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 15.00, i nostri clienti possano trovare prodotti unici come i croissant bicolore, i croissant Noisette, la girella zucchero di canna e cannella o al cioccolato, i cookies al Farro Monococco “Monte Frumentario”, ma anche french toast, uova alla benedict e diversi croissant salati. Da non tralasciare poi il croissant con burro di Normandia o burro caramellato, il pain au choccolat ed ancora le fette biscottate artigianali e le confetture. D’altronde la viennoiserie è il trait d’union tra la pasticceria e la panificazione. Io non mi sento solo un pizzaiolo, studio e realizzo pane e prodotti da colazione con materie prime di alta qualità. Ambisco a diventare un boulanger per trasformare così la mia passione in una sfida e in un lavoro, che mi vede coinvolto in preparazioni di prodotti molto diversi dalla pizzeria.

Nel format “A colazione con Vale” è prevista una nuova modalità di servizio al tavolo, ce la spieghi meglio?

Alcuni prodotti per la colazione, con le dovute precauzioni, saranno farciti dinanzi ai clienti da uno chef e da me. Ad esempio la base di frolla al farro monococco della tarte citron verrà guarnita con la crema o la meringa direttamente al tavolo. Poter dare il buongiorno alle persone e sperare che le mie creazioni possano contribuire alla loro ottima giornata mi dà una carica pazzesca e in questo modalità ancora di più.

Dunque un angolo di Francia prenderà vita nel comune di Battipaglia, ma non solo perché non mancheranno, per pranzo, le gustose pizze in teglia e le specialità cilentane che ti hanno reso celebre.

Immancabile sarà la pizza alla teglia romana, la pizza cilentana e i Vicci, un antico pane cilentano ripieno. Prima di andar via si potrà acquistare il pane monovarietale o con miscuglio di grano cilentano realizzato con le farine della cooperativa Monte Frumentario. Inoltre, in vista del Natale, stiamo sperimentando anche la creazione del panettone nella versione classica e in quella al cioccolato.

E per chi non si trova nelle immediate vicinanze, cosa hai pensato?

Abbiamo ideato un format che prevede la spedizione in tutta Italia della Pizza Cilentana. Questo prodotto viene mandato in versione scomposta e corredato da tutti gli ingredienti per poter realizzare a casa, in soli 6 minuti, un’ottima pizza cilentana. Le nostre specialità dolci e salate, inoltre, potranno arrivare anche a casa di chi abita nella nostra zona attraverso il delivery, oltre che ritirate direttamente presso il punto vendita dalle 19.00 alle ore 23.00 chiamando il numero 0828.370533 e tramite l’app di 3voglie disponibile sia su android (https://bit.ly/3bR9MOS) che iOS (https://apple.co/3bOG78W).