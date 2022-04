la-colomba,-come-si-prepara-il-simbolo-della-pasqua.-come-farla-a-casa-e-gustare-un-dolce-buonissimo

La colomba pasquale è un dolce classico che si gusta durante le faste pasquali. Vi assicuro che la versione casalinga è di una bontà unica. Effettivamente il procedimento per realizzarla è un poco lungo, ma per niente complicato, e vale la pena cimentarsi in questa preparazione.

Ovviamente potete preparare la vostra colomba secondo i vostri gusti, farcirla con creme particolare, inserire o meno il cedro, l’uva passa, insomma potete personalizzarla come più vi piace.

Di seguito andremo a preparare una colomba classica, solo con uva passa per uno stampo da 750 gr. Di seguito vi elenco gli ingredienti da utilizzare per i vari passaggi delle lavorazioni, ovviamente l’orario potete stabilirlo voi a seconda delle vostre disponibilità.

Colomba Pasquale

primo impasto:

30 gr farina manitoba

30 gr di latte

8 gr di lievito di birra fresco

½ cucchiaino di miele

Secondo impasto:

Primo impasto

100 gr di acqua

80 gr di farina manitoba

Terzo impasto:

Secondo impasto

15 gr di burro a temperatura ambiente

20 gr di zucchero

75 gr di farina manitoba

Quarto impasto:

Terzo impasto

160 gr di farina manitoba

100 gr di zucchero

1 uovo

2 tuorli

65 gr di burro

1 gr di sale

1 bustina di vanillina

buccia grattugiata limone e arancia (oppure essenza)

uva passa

Per la glassa:

1 albume

25 gr di mandorle

30 gr di zucchero a velo

7-8 mandorle

Granella di zucchero

Procedimento:

Per preparare la colomba pasquale, iniziate a preparare il lievitino. Versate la farina in una ciotola, sciogliete il lievito di birra nel latte, unite il miele e versatelo nella ciotola insieme alla farina. Mescolate con una frusta, coprite e lasciate a temperatura ambiente per trenta minuti.

Trascorso il tempo di riposo, prepariamo il secondo impasto, unendo al primo impasto l’acqua e la farina, mescolate velocemente, coprite e lasciate riposare a temperatura ambiente per due ore.

Trascorso il tempo di riposo del secondo impasto, andiamo a preparare il terzo impasto, questa volta usiamo la planetaria. Versate il secondo impasto nella planetaria munita di gancio, unite lo zucchero, e fatelo assorbire dall’impasto, poi unite la farina.

Quando la farina sarà stata assorbita e l’impasto risulterà incordato, dividete il burro in tre parti, e unitene una alla volta all’impasto, avendo l’accortezza di unire i pezzetti successivi solo quando il precedente sarà stato completamente assorbito. Lavorate l’impasto per qualche minuto, fino a quando non risulterà perfettamente incordato.

Mettete l’impasto in una ciotola coperta, e posizionate in frigo per dodici ore.

Trascorse le dodici ore, mettete la ciotola fuori dal frigo, a lasciatelo ancora due ore a temperatura ambiente. Bene adesso siamo pronti per preparare il quarto ed ultimo impasto. Mettete nuovamente il terzo impasto nella planetaria, unite lo zucchero e fatelo incorporare dall’impasto, poi la farina.

Quando anche la farina sarà stata incorporata, unite i tuorli uno alla volta, ed infine l’uovo intero.

Quando anche le uova saranno state assorbite, unite anche il sale, la vanillina e l’essenza degli agrumi, mescolate per un minuto,

e iniziate ad unire il burro a un pezzetto alla volta.

Continuate a impastare fino a quando l’impasto non sarà perfettamente incordato, unite l’uva passa e fate mescolare il tutto.

Mettetelo sul piano da lavoro, formate una palla e posizionatela in una ciotola, leggermente unta, copritela e fatela riposare per altre tre ore.

Adesso siamo pronti per l’ultima lavorazione, mettete nuovamente l’impasto sul piano da lavoro, dividetelo in due pezzi, uno più grande, che sarà il corpo, ed uno più piccolo, che andrà ancora diviso in due, per formare le ali. Posizionateli nello stampo, copritelo con uno strofinaccio, e posizionatelo in forno spento per quattro ore.

Nel frattempo dedicatevi a preparare la glassa, tritate le mandorle, versate l’albume in una ciotola, lavoratelo velocemente con una frusta, poi unite lo zucchero a velo e le mandorle, sempre mescolando, poi coprite con la pellicola per alimenti.

Trascorso questo ultimo tempo di lievitazione, spalmate la glassa sulla superficie della colomba pasquale, completate con qualche mandorla e la granella di zucchero.

Fate cuocere in forno statico preriscaldato a 170° per circa trentacinque minuti, sformate e lasciatela raffreddare capovolta, in modo che non si sgonfia.Per questa operazione, potete usare dei ferri per lavorare la lana.

Fatela raffreddare completamente e gustate la vostra opera d’arte. Essendo una preparazione artigianale, e quindi priva di conservanti, non puo essere conservato per molto tempo.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo La Colomba, come si prepara il simbolo della Pasqua. Come farla a casa e gustare un dolce buonissimo proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.