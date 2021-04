la-combinazione-vincente-del-freddo

Proponendo soluzioni di qualità superiore e tecnologia avanzata, Liebherr offre la possibilità di conservare gli alimenti in modo eccellente e con la massima flessibilità certificando un obiettivo da sempre nel Dna dell’azienda: rispettare il cibo in ogni sua forma. Fondata nel 1949 e specializzata nel settore della refrigerazione domestica e professionale, Liebherr sa come celebrare prestazioni, design e precisione. Questa combinazione ogni giorno rende onore a tutti gli attori della filiera alimentare, ovvero chi coltiva il cibo, chi lo prepara e chi ha la fortuna di gustarlo. I suoi frigoriferi da incasso sono pensati per un utilizzo contemporaneo, si adattano in ogni spazio e sono disponibili con cerniere autoportanti, porte a traino o pannellabili: impreziosiscono qualsiasi tipo di cucina, grazie al loro aspetto elegante e ricercato, offrendo nel contempo una straordinaria efficienza energetica. Il sistema SoftSystem, inoltre, assicura sempre una chiusura delicata della porta, anche a pieno carico.

Liebherr, ECBN 5066

La gamma ECBN, in particolare, è stata concepita e progettata per integrarsi perfettamente con gli altri mobili della cucina: in una sola apparecchiatura, dotata di vano frigorifero e vano congelatore (posto in basso), sono condensate tecnologie altamente performanti, dimensioni compatte, bassi consumi, performance eccezionali e massima silenziosità. Una caratteristica rilevante di questa gamma del freddo sviluppata per l’incasso è certamente la dimensione: tutti i modelli sono alti 203,2 centimetri con una larghezza variabile a seconda del modello, 90 centimetri per i modelli ECBN 6256 e ECBN 6156 (entrambi con volume totale da 585 litri), mentre l’ECBN 5066 ha una dimensione più contenuta, 76,2 centimetri e una capienza di 462 litri.

Dal punto di vista estetico, invece, i modelli presentano le medesime caratteristiche: una parete posteriore interna in acciaio e un capiente vano congelatore posizionato in basso, composto da due spaziosi cassettoni NoFrost. Il modello ECBN 6256 presenta le porte “alla francese”, ovvero la doppia anta che si apre a finestra per la parte frigorifero. Tutti i modelli, inoltre, sono dotati delle migliori tecnologie che caratterizzano tutti i frigoriferi Liebherr: BioFresh, NoFrost, DuoCooling e Icemaker. Vediamole nel dettaglio.

BioFresh

Il cassetto zero gradi BioFresh garantisce le condizioni ideali per gustare a lungo il piacere della freschezza. Con una temperatura appena superiore a 0°C e con la possibilità di controllare l’umidità, frutta, verdura, carne, pesce e latticini conservano tre volte più a lungo di un frigorifero tradizionale le loro vitamine, il loro aroma e il loro aspetto.

DuoCooling

La tecnologia DuoCooling di Liebherr utilizza due elementi raffreddanti in altrettanti vani indipendenti per una conservazione ideale: freddo umido nel frigorifero ventilato e freddo secco nel congelatore. Questo doppio sistema racchiuso in un unica apparecchiatura permette di godere di tutti i vantaggi offerti dal congelatore NoFrost (il freddo secco congela velocemente gli alimenti e il vano interno non deve essere sbrinato) e dal frigorifero ventilato che utilizza il freddo umido per mantenere più a lungo la freschezza naturale degli alimenti. Usare due elementi di refrigerazione distinti elimina anche il problema di avere scambi di odori tra i due vani. Inoltre, la temperatura di entrambi i vani può essere impostata in modo indipendente.

IceMaker

Grazie all’IceMaker Liebherr si può disporre di cubetti di ghiaccio pronti per ogni occasione. L’IceMaker è automatico e disinseribile: in caso di bisogno può essere disattivato e il cassetto può essere usato per congelare altri alimenti. Ha una connessione fissa all’impianto idrico con collegamento standard (¾ di pollice).

Liebherr, ECBN 6256

La gamma ECBN è dotata di allestimento PremiumPlus con profili interni in acciaio, ripiani in vetro, cassetti su guide telescopiche e illuminazione Led a colonna su entrambi i lati. Particolari che rappresentano l’ennesima dimostrazione di una cura quasi maniacale per i dettagli che, negli anni, è stata certificata con i più importanti premi di design: Red Dot Award, Plus X Award, iF Product Design Award, Interior Innovation Award e Kitchen Innovation Award. Perché per Liebherr, qualità e bellezza non vogliono compromessi.