la-compagnia-del-cigno,-hildegard-de-stefano:-“non-sono-come-sara”,-e-sul-fidanzato…

Sono in tanti a chiedersi se Hildegard De Stefano è cieca come Sara de La Compagnia del Cigno, questa è forse la curiosità più grande sulla violinista ma non l’unica da scoprire. L’attrice è tornata nel cast della seconda stagione e la sua Sara è uno dei personaggi più amati dal pubblico. La schiettezza del personaggio, la sincerità e la spigliatezza mostrata in ogni puntata è quel tocco in più che rende la fiction divertente e spensierata. In occasione del ritorno de La Compagnia del Cigno su Rai Uno, Hildegard ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più Tv.

La musicista e attrice ha parlato della crisi con la musica che ha vissuto mentre andava in onda la prima stagione de La Compagnia del Cigno. Dopo la laurea in violino al Conservatorio Verdi di Milano, con lode, ha pensato che forse non era quella la sua strada. Quindi si è iscritta all’università, scegliendo il corso di laurea in Psicologia, ma poi proprio La Compagnia del Cigno l’ha riavvicinata alla musica. Insieme agli altri musicisti del cast era impegnata in promozione e concerti legati alla fiction, quindi ha capito, anzi ha avuto conferma del fatto che in realtà le mancava molto la musica. Adesso è all’ultimo anno di un master di perfezionamento al Conservatorio.

La giovane Hildegard si è avvicinata alla recitazione per curiosità. Nel suo Conservatorio – che è quello della fiction – erano in corso dei provini e lei ha partecipato. Così è arrivata Sara de La Compagnia del Cigno. Interpretarla è stato liberatorio, ha spiegato, perché ha potuto fare cose che non farebbe mai nella vita. Hildegard De Stefano ha spiegato che Sara non le somiglia molto:

“Ha avuto avventure con tanti suoi compagni di studi, per lei l’amore è un gioco. Io non ho mai fatto nulla di simile. La sfida più difficile era dovuta al fatto che Sara è ipovedente. Dovevo tenere lo sguardo fisso da qualche parte e non guardare in faccia le persone: non è stato facile”

Le principali differenze tra l’attrice e il personaggio quindi risiedono nel rapporto con l’amore. Hildegard De Stefano è fidanzata, il fortunato si chiama Davide e lo ha conosciuto in Conservatorio. Le uniche parole su di lui sono state queste: “Siamo felici, ma non mi chieda altro: sono riservata, non sfrontata come Sara”. Il fatto che abbia rivelato di essere fidanzata è comunque un passo avanti rispetto a due anni fa, quando era ancora più riservata di oggi. Anche la sua Sara però ha trovato l’amore nella fiction, sebbene abbia provato a stare lontana dal nuovo studente napoletano si è invece infatuata di lui.