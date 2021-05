La Compagnia del Cigno, Leonardo Mazzarotto: com’è cambiata la vita con Matteo

Leonardo Mazzarotto è Matteo nella fiction La Compagnia del Cigno, al momento in onda su Rai Uno con la seconda stagione. Il suo personaggio, un talentuosissimo violinista, ha avuto una grande evoluzione tra una stagione e l’altra. Arrivato in Conservatorio con grandi insicurezze e soprattutto con dei problemi da superare legati alla morte della madre, adesso diventerà papà ed è diventato primo violinista nell’orchestra. I ragazzi della Compagnia del Cigno intanto sono cresciuti e si sono diplomati, anche se stanno proseguendo gli studi nell’istituto. Matteo e Sofia aspettano un figlio, ma non è di questo che Leonardo ha parlato nella sua intervista a Di Più Tv.

L’attore ha raccontato i suoi ultimi due anni di vita, spiegando che il ruolo di Matteo in La Compagnia del Cigno ha portato molti cambiamenti nella sua vita. Adesso infatti nel suo futuro non c’è più solo la musica:

“La Compagnia del Cigno mi ha cambiato la vita. Radicalmente. Prima per me esisteva solo la musica, il mio violino. Volevo diventare un bravo musicista, era quella la mia ambizione, non pensavo ad altro. Ora invece ho scoperto anche la recitazione, che mi piace altrettanto. Anche se continuo a suonare, non escludo che la mia strada possa essere un’altra: continuare a fare l’attore”

Leonardo Mazzarotto ha parlato anche del suo lockdown dell’anno scorso. Per lui è stato importante tornare sul set de La Compagnia del Cigno l’estate scorsa, perché è stato un po’ come tornare alla normalità. Nonostante abbiano rispettato norme rigidissime e si siano sottoposti a un’infinità di tamponi, per lui è stata quasi fondamentale questa boccata di normalità. Ha passato infatti una quarantena molto difficile: “Il primo lockdown per me è stato durissimo: avevo persino perso la voglia di suonare”. Una voglia che per fortuna gli è tornata, la musica fa ancora parte della sua vita, ma non è più l’unica passione.

Ora Leonardo Mazzarotto fa sul serio anche come attore. Tra una stagione e l’altra ha studiato recitazione e si è iscritto a un’agenzia per attori. Così si divide tra provini e violino al momento. Intanto sta studiando per la laurea specialistica al Conservatorio, dopo aver conseguito la triennale. Ora non saprebbe dire cosa preferirebbe fare da grande, se il musicista o l’attore. Non esclude però la possibilità che possa portare avanti entrambe le carriere, nel frattempo continuerà a studiare, anche recitazione. D’altronde dopo i tanti sacrifici fatti non potrebbe mai rinunciare al suo primo amore, ovvero il violino.

Come procede invece in campo sentimentale? Due anni fa disse di non avere tempo per l’amore, ma ora qualcosa è cambiato. Leonardo Mazzarotto de La Compagnia del Cigno è fidanzato! Anche in questo caso la fiction gli ha cambiato la vita: