la-confessione-di-christian-de-sica-dopo-il-covid:-“questo-natale-mangeremo-di-meno”

L’attore Christian De Sica ha confessato in un’intervista a “Il Messaggero” di aver contratto il Covid-19 e di essere finalmente tornato negativo al tampone da circa 4 giorni.

“Il maledetto Covid 19 ha colpito anche me” – ha dichiarato l’attore – “Ringraziando Dio me la sono cavata con una febbriciattola e debolezza diffusa, ho potuto curarmi in casa”.

L’attore De Sica alla soglia dei 70 anni si dice preoccupato per il momento drammatico che stiamo vivendo a causa della pandemia, tuttavia non si ferma con il lavoro e aspetta l’uscita dell’ennesimo film in coppia con Massimo Boldi, “Un Natale su Marte” e le riprese nelle vesti di babbo natale vittima di un truffatore interpretato da Alessandro Siani nel film “Chi ha incastrato Babbo Natale”.

Tuttavia il suo pensiero è rivolto anche ai colleghi lavoratori dello spettacolo che si trovano anch’essi in una situazione difficile. “Nel cinema non paga quasi più nessuno. Non parlo per me che ho dei produttori corretti, ma per le centinaia di lavoratori dello spettacolo che, per colpa della pandemia, si sono ritrovati senza lavoro”.

De Sica: “Sarà un Natale in forma ristretta”

Per questo Natale, l’attore ha comunque dichiarato di festeggiare senza mega cenoni e grandi feste, in forma ristrettissima a Roma, ha confessato che questo sarà un Natale “Con grande amarezza nel cuore perché le cose vanno male” ma con l’ironia che lo contraddistingue ha invitato a tutti a cogliere il lato positivo della situazione: “Mangeremo di meno, evitando così di mettersi a dieta dopo le feste. E tutti esulteranno perché per la prima volta non dovranno preoccuparsi di fare i regali. L’incubo di sempre”.

