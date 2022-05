La corsa di TikTok è inarrestabile. Non solo il social sta diventando sempre più centrale nelle vite dei giovani creator, tanto da contare oggi più di un miliardo di utenti mensili in tutto il mondo e circa 13 milioni di persone raggiungibili in Italia con le campagne, ma si sta trasformando molto velocemente in una preziosa fonte di guadagno.

Non stupisce quindi quanto svelato di recente dal Wall Street Journal che, partendo da una classifica di Forbes, ha sottolineato come molti di questi giovani influencer siano oggi più ricchi persino dei manager delle più grandi corporate statunitensi incluse nell’indice S&P 500. Attraverso la creazione e la condivisione di video e balletti, le tiktoker, come vengono chiamate nel gergo comune dell’universo dei social, hanno generato nell’ultimo anno profitti milionari da fare invidia ai migliori imprenditori in circolazione, sponsorizzando contenuti di brand famosi o mettendo in piedi persino personali linee di prodotto che hanno contribuito a rendere monetizzabili i loro profili e ad accrescere il portafoglio.

A primeggiare è Charli D’Amelio che, insieme alla sorella Dixie, ha guadagnato oltre 27,5 milioni di dollari in un solo anno, più di Darren Woods di Exxon Mobil (15,6 milioni di dollari nel 2020), o di Kevin Johnson, amministratore delegato di Starbucks (14,7 milioni di dollari), di Ed Bastian, ad di Delta Air Lines (13,1 milioni di dollari) e persino di Chris Kempczinski di McDonald’s (10,8 milioni di dollari).

La paga media dei Ceo, scrive sempre il Wsj, è di 13,4 milioni di dollari nel 2020, decisamente meno di quanto D’Amelio ha guadagnato da sola nel 2020, cioè 17,5 milioni di dollari.

Charlie D’Amelio, chi è e quanto guadagna

Diciasettenne originaria di Norwalk, in Connecticut, che in seguito ai primi successi si è subito trasferita a Los Angeles, Charlie D’Amelio è esplosa nel 2019 quando, per gioco e divertimento, ha cominciato a condividere su TikTok video di balletti, diventati subito virali. Da lì al successo planetario il passo è stato davvero breve. Nel giro di soli due anni, la tiktoker ha aperto un concerto dei Jonas Brothers insieme alla cantante Bebe Rexha, collaborato con Jimmy Fallon, commentato la settimana della moda parigina, sempre su TikTok, e siglato accordi con importanti aziende: da quelle di cosmetici, come EOS, Invisalign e Morphe, a quella con Dunkin’ Donuts, sino alla recente collaborazione con il marchio Hollister, di Abercrombie and Fitch Co., con il quale è stata creata la joint venture Social Tourist.

La partnership, secondo quanto dichiarato dallo stesso Ceo della società, Fran Horowiz, ha portato a un incremento del 10% delle vendite nel solo mese di settembre 2021. Non solo: si stima che ogni post con sponsorizzazione della giovanissima D’Amelio arrivi a farle guadagnare anche 100mila dollari. Ma non finisce qui. Il successo è tale da fare subito breccia anche su Disney che non ci pensa poi troppo e le costruisce intorno un perfetto prodotto televisivo: The D’Amelio Show. La serie ha debuttato sulla piattaforma a ottobre ed è concepito come un family reality di otto episodi dove si racconta la quotidianità e la vita di tutti i giorni delle due sorelle e dei genitori. Sempre insieme alla sorella Dixie è protagonista anche di un altro show: Charli vs Dixie, mini serie in 10 episodi dove le due si ritrovano a competere intorno a qualcosa.

Ma Charlie D’Amelio è l’unica? Nel mercato degli influencer, quali sono altri nomi figurano tra quelli delle star più redditizie su TikTok?

Tik Tok, le star che guadagnano di più

Dixie D’Amelio

Con 56.8 milioni di follower, Dixie D’Amelio è seconda in classifica e ha generato un patrimonio di circa 10 milioni di dollari. Sorella maggiore di Charli, la D’Amelio senior è meno influente, ma si difende bene. Oltre a figurare nelle serie e negli show televisivi già citati, Dixie sta cercando di farsi un nome nell’universo musicale, puntando a una carriera come cantante pop, e ha già all’attivo un paio di canzoni e una recente tournée. Nonostante il suo patrimonio sia di gran lunga inferiore a quello della sorellina, Dixie D’Amelio è riuscita comunque a guadagnare quanto Gary Kelly, CEO della Southwest Airlines.

Addison Rae

Guadagni interessanti anche per Addison Rae, che conquista il terzo posto in classifica con 86.2 milioni di follower e introiti pari a 8.5 milioni di dollari. L’influencer è nota soprattutto per il ruolo di protagonista in He’s All That, film distribuito su Netflix dove interpreta una studentessa celebre sui social che scommette di trasformare lo studente meno popolare della scuola nel re del ballo studentesco. Il film, remake del classico per adolescenti “Kiss Me”, ha riscosso un discreto successo tanto da convincere Netflix a confermare la Rae anche per un altro progetto. Ma la giovane influencer non si ferma di certo al neo ruolo di attrice. Addison Rae vanta anche una partnership con America Eagle, diretto competitor di Hollister, e ha firmato una sua linea di prodotti beauty, siglando una joint venture con il marchio Madeby Collective.

Bella Poarch

87.5 milioni di follower, un giro di affari di 5 milioni di euro e il quarto posto in classifica per Bella Poarch. Nata nelle Filippine e cresciuta in Texas, la Poarch è diventata famosa dopo aver realizzato un video lyp-sync sulle note di “M to B”, canzone di un rapper britannico. Il video è diventato uno tra i più visti nel 2020, segnalando il volto di Bella Poarch a sponsor e brand come Google, Prada e Tinder. La giovane influencer, con un passato nella Marina degli Stati Uniti come meccanico di elicotteri, è seguita e molto amata e ha di recente firmato anche il suo primo singolo, dal titolo “Build a Bitch“.

Josh Richards

Numerosi i progetti e le idee messe in campo anche da Josh Richards, altro giovanissimo tiktoker con una fanbase di 25.6 milioni di follower e un patrimonio di circa 5 milioni. Richards non solo ha siglato accordi con Amazon, CashApp e altri, ma persino lanciato una sua bevanda energetica, nota come Ani, oggi venduta nelle grandi catene Walmart. Il giovane è oggi un imprenditore al quale piace puntare continuamente su nuove idee, come la Cross Check Studio, società di produzione messa in piedi con l’attore Mark Wahlberg, o Animal Capital, fondo di capitale di rischio da 18 milioni di dollari che ha di recente investito su Colossal, azienda che utilizza i progressi sull’ingegneria genetica.

Kris Collins

Curiosa anche la storia di Kris Collins che nella classifica delle star più pagate su Tik Tok figura al sesto posto. Parrucchiera la cui attività ha subito un arresto in seguito all’insorgere della pandemia, Collins si è reinventata completamente e ha aperto un profilo TikTok dove ha cominciato a intrattenere i suoi follower con siparietti comici nei quali interpreta personaggi ispirati alla sua famiglia. Con quasi 42.3 milioni di follower e un profitto di 4.75 milioni di dollari, Collins spicca per un umorismo che è family friendly che le ha subito permesso di beneficiare di partnership con brand con Hershey, Lionsgate e Pantene

Avani Gregg

39.3 milioni di follower e un giro di affari di 4.75 milioni di dollari. Ecco i numeri di Avani Gregg, altra giovanissima tiktoker, che chiude la classifica, diventata famosa grazie ai tutorial di trucco in stile Harley Quinn. Mollato il lavoro da bagnina e raggiunta ben presto la città degli angeli, Avani Gregg è entrata a far parte della Hype House, residenza condivisa con altri giovani influencer. Tra i suoi successi vanta un ruolo nella seconda stagione di Chicken Girls, dove interpreta una prepotente cheerlader, una serie tutta sua, nota come Snap e una recente autobiografia dal titolo Backstory: My Life So Far.

Insomma, nel limbo delle star più pagate su TikTok figurano nomi che tutte insieme hanno generato nel 2021 un patrimonio pari a 55.5 milioni di dollari, più del 200% rispetto a quello del 2020. Un vero e proprio impero commerciale che si deve ai profitti derivanti dalla creazione di società, nuovi marchi e partnership. Numeri da capogiro, destinati solo a crescere.