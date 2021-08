La Crema Caffè di Alessandro Borghese, il trucco dello chef per farla più buona che al bar in pochissimi passaggi

Crema caffè di Alessandro Borghese: “Il mio trucco è aggiungere questa farina al composto”. Un dolce che non si trova solo al bar, ma nell’ultimo periodo è bello farlo anche casa propria. La crema caffè è un validissimo dessert pronto in poco tempo e con pochi ingredienti.

Adatto se avete una cena o un pranzo con amici e volete stupirli con qualcosa di buono. La ricetta che ci proponiamo è quella del noto chef Alessandro Borghese. Le linee che presentiamo sono sia per la crema di caffè sia per i savoiardi. Quest’ultimi consigliamo di farli voi, a casa, ma se proprio siete stanchi e non potete prepararli, prendeteli già confezionati.

Ingredienti per la Crema Caffè di Borghese

Per i savoiardi ( 24 pezzi)

145 g di tuorlo

210 g di albume

30 g di zucchero

½ baccello di vaniglia

Scorza di 1 limone

210 g di albume

120 g di zucchero

140 g di farina

40 g di fecola di patate

Per la crema

300 g di panna

200 g di caffè espresso

80 g di zucchero

20 g di cacao amaro in polvere

6 g di fecola

100 g di cioccolato fondente al 70%

Per la guarnizione:

Panna montata q.b.

Crema Caffè Preparazione:

Per i savoiardi

montare molto bene in planetaria i tuorli con 30 g di zucchero; poi aggiungere gli aromi (vaniglia e scorza di limone). Montare anche gli albumi con il restante zucchero (aggiungerlo in tre volte).

Setacciare le polveri (farina e fecola) e poi unirle alle due masse. Trasferire il composto in una tasca da pasticcere e dressare su teglia rivestita con carta da forno. Spolverare con zucchero semolato e infornare a 185°C per 11/12 minuti.

Per la crema

Scaldare la panna e il caffè a 40°C. Miscelare lo zucchero, il cacao e la fecola. Aggiungere a pioggia le polveri al liquido e portare ad ebollizione; tenere il bollore per un minuto. Togliere dal fuoco, aggiungere il cioccolato tritato e mescolare per un minuto. Servire la crema immediatamente in tazza con i savoiardi e della panna montata di accompagnamento.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e mette un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo La Crema Caffè di Alessandro Borghese, il trucco dello chef per farla più buona che al bar in pochissimi passaggi proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.