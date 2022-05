La crema caffè più spumosa del mondo: pronta in 3 minuti e golosissima

La Crema al caffè è un dolce freddo, spumoso e golosissimo; che di solito si gusta al bar d’estate, per una pausa merenda o dopo i pasti! Grazie a questa ricetta velocissima a base di soli 3 ingredienti : panna, caffè espresso, zucchero; potrete preparare in casa una Crema fredda proprio come quella del bar: cremosa e vellutata! Perfetta da gustare al cucchiaio ma anche per farcire dolci! In soli 3 minuti di tempo!

Per la ricetta potete utilizzare il caffè che preferite: quello espresso della moka, il decaffeinato oppure quello solubile sciolto in una tazzina di acqua bollente. Il segreto per una crema perfetta è utilizzare tutti gli ingredienti freddi. Basterà semplicemente montarli con le fruste tutti insieme e il gioco è fatto!

Il risultato è una Crema al caffè strepitosa, dalla consistenza densa, spumosa, vellutata, perfetta da servire in coppette, tazzine e gustare con il cucchiaino; magari con aggiunta di cialde e biscottini; ma la sua texture corposa si presta anche per farcire torte, tortine, crostate fredde, waffle, brioche!