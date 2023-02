La crosta-furba non può essere definita né una crostata né una torta, ma è un dolce unico nel suo genere che si prepara in soli cinque minuti. Per realizzarla è necessario possedere la teglia per crostate furbe, che si può acquistare in un qualunque negozio di articoli per la casa. Basteranno poi i giusti ingredienti […]

La Crosta-furba, Crostata che si prepara senza impastare, senza il riposo e senza stendere l’impasto, Buonissima scritto su Più Ricette da Maria.

pappa2200