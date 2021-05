La Crostata Tiramisù al forno, super golosa e facile, Tutti vogliono farla, E’ il dolce dell’Estate

Ecco che arriva, sicura come il giorno dopo la notte, la moda dolciaria del momento: la crostata tiramisù! Squisita, cremosa ed elegante, un dessert non solo per le occasioni speciali! Il tiramisù, famoso il tutto il mondo, un classico della fantastica pasticceria italiana, viene racchiuso in una torta da forno; una ricetta di pochi anni fa, che improvvisamente diventa protagonista sui social, nei gruppi di cucina e di pasticceria. Una torta divina: una friabile pasta frolla al cioccolato amaro, che racchiude una morbida e dolce crema al mascarpone alternata a savoiardi inzuppati nel caffè. Strabuona!

Crostata tiramisù

Ingredienti Per la pasta frolla al cacao

300 g di farina 00,

50 g di cacao amaro,

170 g di zucchero,

160 g di burro,

2 uova,

1/2 bustina di lievito per dolci,

1 pizzico sale.

Per la crema al mascarpone

500 g di mascarpone,

200 g di zucchero,

4 uova,

1 bustina di vanillina.

Inoltre

150 g di savoiardi,

200 ml di caffè amaro.

Procedimento

Per la pasta frolla, miscelate in una ciotola, la farina il cacao, il lievito, e sale; aggiungete il burro a pomata, lo zucchero e lavorate per ottenere un composto sabbioso; unite le uova ed impastate brevemente, formando una palla di impasto, avvolgetela in una pellicola e lasciate riposare in frigorifero per mezz’ora.

Per la crema al mascarpone, montate bene le uova con lo zucchero, unite anche il mascarpone e la vanillina, continuando a montare.

Impastate la pasta frolla per ammorbidirla un poco e dividetela in due parti, una più grande dell’altra. Rivestite con carta forno il fondo di una teglia tonda del diametro di cm 24, ed imburrate il bordo; stendete il pezzo più grande di pasta frolla dello spessore di mezzo cm, e coprite il fondo e le pareti della teglia, forate il fondo con uno stecchino e distribuitevi parte del composto al mascarpone, stendete i savoiardi bagnati al caffè, poi ancora uno strato di mascarpone, ancora savoiardi, e per finire ancora mascarpone, (se volete aggiungete qualche cucchiaio di Nutella).

Coprite la superficie con la restante pasta frolla, stesa in un disco di mezzo cm, forata con uno stecchino. Cuocete in forno già caldo a 180° per mezz’ora, controllando che l’interno rimanga cremoso. Lasciate raffreddare bene, sformate la crostata tiramisù sul piatto da portata, e decorate a piacere con zucchero a velo o ciuffi di panna montata.

