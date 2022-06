Prepariamo ora un altro piatto estivissimo, la crudaiola. La ricetta di Benedetta Parodi che si prepara in pochissimo tempo. Giusto i minuti che occorrono per cuocere la pasta. Avere quindi un piatto buonissimo, freschissimo. Una sorta di presto fatto estiva, in pratica. Pochi ingredienti, quelli che abbiamo in casa ( che troviamo nelle nostre dispense senza problemi), magari quelli che abbiamo comprato qualche settimana prima e che abbiamo dimenticato come il tonno in scatola ( anche noi preferiamo quello in barattolo), dei capperi sotto sale o olive nere e il gioco è fatto.

L’alternativa è quella di una spuma, una mousse che crea una morbidezza al piatto, quella cremosità che spesso manca alle insalata di pasta o riso che siano. Ma andiamo a vedere come si prepara questo piatto e quali sono gli ingredienti che ci serviranno per questo piatto totalmente estivo.

Ingredienti della crudaiola di Benedetta

10 pomodorini

parmigiano

olio

basilico

sale

tonno sott’olio

capperi

olive taggiasche

350 gr di mezze penne Per la Mousse: formaggio cremoso

tonno sott’olio

pomodorini

olive

Preparazione della crudaiola di Benedetta

La prima cosa da fare sarà quella di cuocere la pasta in modo tradizionale. Mettere l’acqua, salare e calare in maniera normale. Mentre cuoce tagliate i pomodorini come volete ( a quattro o in due parte va bene lo stesso). Metteteli in un recipiente alto e con un minipimer ( con un frullatore classico va bene uguale) frullate e poi inserite il parmigiano, il tonno e poi i capperi e quindi l’olio.

Una volta pronta la pasta conditela e aggiungete le olive nere. Per la mousse di tonno: mescolare insieme altro tonno con il formaggio cremoso. Completare con qualche pomodorino e capperi e ricotta salata o formaggio grattugiato.

L’articolo La Crudaiola furba di Benedetta, il trucco: “Aggiungo una mousse super cremosa” proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.