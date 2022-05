La Cuccia dolce Siciliana, si prepara con 4 ingredienti ed è super veloce. La sorpresa per la festa della Mamma. Di certo in Sicilia non è fatto per questa ricorrenza, anzi.

Il dolce è tipico siciliano e si usa gustarlo a Santa Lucia, il 13 dicembre. E’ però molto semplice e lo proponiamo proprio perché lo possono fare tutti, alla buona.

INGREDIENTI della Cuccia Siciliana

400 g di grano precotto (quello per la pastiera)

200 g di ricotta

50 g di zucchero semolato

canditi a piacere

cioccolato fondente grattugiato a piacere

PREPARAZIONE

In tutta la Sicilia, da Siracusa a Palermo, la cuccia è una tradizione irrinunciabile. Cambiamo i modi di prepararla e cambia di molto anche il sapore che può essere dolce o salato, semplice o più elaborato. Quel che non cambia è la base del piatto: il grano cotto che ricorda la fine miracolosa di una lunga carestia per grazia della Santa a cui la cuccia è dedicata.

Preparazione

1.Grattugiate il cioccolato e conservatelo da parte. Setacciate la ricotta e montatela con lo zucchero fino ad ottenere un composto soffice e gonfio. Tagliate a pezzettini piccoli i canditi e mescolateli alla crema di ricotta, unite quindi anche il grano cotto ben scolato e mescolate con cura.

2.Sistemate uno strato del composto sul fondo di piccoli bicchierini, cospargete con un poco di cioccolato grattugiato e formate un altro strato. Proseguite così fino a terminare gli ingredienti.

3.Lasciate raffreddare in frigorifero prima di servire.

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef e mettete un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo La Cuccia dolce Siciliana, pronta con 4 ingredienti ed è super veloce. La sorpresa per la festa della Mamma proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.