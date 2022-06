La Dama di Uomini e Donne beccata insieme a Manuel Bortuzzo, Fan di Lulù la aggrediscono. Scoppia il caos

Andrea Nicole Conte, ex tronista di Uomini e Donne, è stata attaccata sui social per essere stata amichevole con Manuel Bortuzzo. Nel dating show di Maria De Filippi lei ha lasciato il segno. E’ stata la prima tronista ad aver subito un’operazione per modificare il suo sesso. Da piccola, infatti, era un maschietto. In molti hanno erroneamente parlato di trono transgender, ma lei è ufficialmente una donna da ormai otto anni, anche per quello che riguarda la sua identità politica in Italia. Ugualmente, con questa idea Maria De Filippi ha dimostrato ancora una volta di essere sempre al passo con i tempi.

Siamo nella settimana dei pride e sappiamo che mai come oggi sentiamo forte la voglia di libertà di espressione, soprattutto per questa minoranza. Avere una tronista come Andrea Nicole a Uomini e Donne è sicuramente un passo avanti. E’ da un po’ che è terminato il suo percorso nel dating show, non con una scelta convenzionale. La donna infatti ha trascorso una notte con il suo corteggiatore alle spalle della redazione, e per questo ha dovuto abbandonare il programma senza i classici petali di rosa. Un comportamento che ha fatto infuriare la padrona di casa, che successivamente l’ha perdonata e l’ha anche invitata in studio per raccontare il seguito della sua love story.

Insomma, Andrea Nicole ha fatto molto parlare di se sin dal primo momento a Uomini e Donne. Ma oggi torna ad essere al centro del mirino del gossip per un altro programma, il Grande Fratello Vip. E’ nella casa più spiata d’Italia che è nato l’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Un amore nato sotto gli occhi dei telespettatori, che si sono subito legati ai due giovani. Se da un lato, però, è difficile immedesimarsi nell’ex nuotatore, che ha perso l’utilizzo delle gambe a causa di una sparatoria, è più semplice farlo nei panni della principessa etiope, con tutti i suoi problemi quasi adolescenziali.

Le sue insicurezze hanno da subito conquistato tantissime ragazzine, che si sono ritrovate in lei e hanno anche cominciato a imitarla. Per questo, quando Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo hanno reso nota la loro separazione, la reazione delle fans di lei è stata spropositata. In tantissime hanno dato la colpa al ragazzo per quello che era accaduto. Non è piaciuto il suo modo di gestire le cose, non è piaciuto il modo in cui ha lasciato la sua fidanzata. Soprattutto, tante hanno creduto che i loro problemi fossero legati alla famiglia di lui, da sempre contro la principessina. E adesso le fans scatenate si sono unite anche contro l’ex tronista di Uomini e Donne.

Andrea Nicole è stata colpevole soltanto di aver partecipato a un evento insieme a Manuel Bortuzzo. In tale circostanza, mostrare simpatia nei confronti del ragazzo è stato fatale. Da quel momento in poi la protagonista di Uomini e Donne si è ritrovata piena dei messaggi arrabbiati delle fans di Lulù Selassiè. Di conseguenza, ha deciso di lanciare un appello sui social.

“Sto ricevendo tanti (troppi) messaggi non belli, per niente, che sono indirizzati a Bortuzzo e anche a me per non averlo schifato. Denigrare una persona e scrivere quello che scrivete solo perché una coppia si è separata è imbarazzante e infantile. Potete sostenere la vostra beniamina senza insultare il prossimo”. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

