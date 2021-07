la-danimarca-torna-in-semifinale-in-un-europeo-29-anni-dopo-l’ultima-volta:-eliminata-1-2-la-repubblica-ceca

La Danimarca continua a vincere! Kjaer e compagni battono la Repubblica Ceca 1-2 e si guadagnano l’accesso alla semifinale, 29 anni dopo l’ultima volta. I danesi affronteranno la vincente di Ucraina-Inghilterra

Dalla paura per Christian Eriksen crollato in campo in fin di vita a un torneo giocato in maniera splendida, con la motivazione extra di rendere orgoglioso il compagno che, seppur ormai fuori pericolo, può solo guardarli da divano di casa. La Danimarca non smette di stupire, non vuole farlo. I danesi raggiungono una meritata semifinale, frutto di un gioco offensivo e di una qualità non scontata per una squadra nord europea. Interessante la sfida di questa sera fra le due sorprese della parte bassa del tabellone nella quale Kjaer e compagni fronteggiavano la Repubblica Ceca di Patrick Schick che, grazie alla rete segnata, è diventato il nuovo capocannoniere di Euro 2021 insieme a Cristiano Ronaldo. Rete che però non è bastata alla Reppublica Ceca crollata sotto i colpi di Delaney e Dolberg. La Danimarca vola in semifinale 29 anni dopo l’indimenticabile cavalcata vincente di Euro 1992 in cui sconfisse l’Olanda in semifinale e la Germania in finale. Nel prossimo turno i danesi attendono la vincente di Ucraina-Inghilterra, pronti per scrivere un’altra pagina del loro Euro-cammino.