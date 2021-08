Lorella Cuccarini e Silvio Testi festeggiano trent’anni di matrimonio. Un traguardo importante per la coppia convolata a nozze il 3 agosto del 1991 e dal cui legame sono nati ben 4 figli. La conduttrice scrive su Instagram una dedica a suo marito accanto a degli scatti in cui complici e sorridenti festeggiando questo traguardo così importante per il loro amore.

