la-dedica-di-nek-alla-figlia-martina:-“io-e-la-mamma-siamo-sempre-con-te”

Sono rare le occasioni in cui Nek pubblica le foto della figlia Martina. Per il compleanno della ragazza però, 26 anni, il cantante non ha potuto fare a meno di caricare sul suo profilo Instagram un suo scatto con una dolce dedica: “Hai conseguito tre lauree alla velocità della luce con il massimo dei voti. Parli perfettamente 4 lingue ed hai voglia di fare e non vuoi perdere nemmeno un secondo della tua vita e fai bene. Ti auguro quindi del tempo, perché tu lo possa vivere in ogni tuo passo verso le passioni che senti come se ogni giorno fosse il primo. Buon compleanno dolce Marti. Io e la mamma siamo sempre con te. Mai distanti!! Ti amiamo”.

Chi è Martina la figlia di Nek

Martina Imarisio Neviani è la figlia di Patrizia Vacondio, moglie di Nek, nata da una precedente relazione della donna, ma di fatto cresciuta con il cantante. Nek e Martina sono infatti molto legati, tanto che la ragazza ha scelto di prendere come secondo cognome quello del cantante. “La nostra è sempre stata una grande famiglia. Il doppio cognome glielo dovevo, per tutto quello che ha fatto negli anni per me”, aveva raccontato Martina in un’intervista del 2017 al Maurizio Costanzo Show. “Sin da giovanissima è una persona che si adatta facilmente alle situazioni. Abbiamo cercato di proteggerla, io ho cercato di esser presente, ma solo fino a un certo punto per rispetto del padre”, aveva aggiunto il cantante.

La vita privata di Nek

Nek e la moglie Patrizia Vacondio, originaria come lui di Sassuolo, si sono sposati nel 2006 dopo undici anni di relazione. La donna, che non fa parte del mondo dello spettacolo, ha alle spalle un altro matrimonio dal quale è nata la prima figlia Martina, che il cantante ha accolto come fosse sua figlia a tutti gli effetti. Nel 2006 Nek e la moglie hanno avuto una bambina, la piccola Beatrice, e la loro è diventata una piccola famiglia allargata. Con Patrizia in passato, Nek ha raccontato di aver vissuto un periodo di crisi, dovuto ad un tradimento del cantante.