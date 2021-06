Quattro vini per quattro hit estive per una selezione che sa di estate

Per quanto la vita sia sempre più complessa e noi esseri umani sempre più tecnologici, il ciclo delle stagioni continuerà a influenzarci e i piaceri semplici a sorprenderci. Le serate luminose, gli abiti leggeri, le vacanze programmate o improvvisate scandiscono ogni anno il desiderio di viaggiare e di sperimentare. Questo significa anche giocare e divertirsi con i sensi. Perchè non giocare con il gusto e l’enologia?

Estate vini: i quattro alleati perfetti per la bella stagione

Durante le occasioni di dialogo e convivialità dell’estate che è finalmente alle porte, l’invito è quello di assaggiare alcuni vini ideali ad affascinare i palati e sigillare momenti da ricordare. Per arricchire l’esperienza di degustazione, ad ogni etichetta è associata una hit estiva di oggi o di ieri e tutte le raccolte sono disponibili su Spotify. Sono i 4 gli alleati perfetti per questa estate, vediamone qualcuno. Il Lambruscante, una scommessa riuscita che racchiude in sé due anime: l’espressione dei lambruschi reggiani e la ricercatezza dei metodi classici. Lo contraddistingue un luminoso rosa salmone che esalta il perlage ricco e fine. Ricordate Lambrusco e pop corn? A cantare è Luciano Ligabue, e le sue origini reggiane.

Leggi anche: Freschezza e sapore: le parole d’ordine dell’estate