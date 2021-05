La difesa è sempre legittima. Storia di ordinaria malavita

Siamo di nuovo a parlare di legittima difesa. Quando la difesa dovrebbe essere legittima.

Purtroppo viviamo in un paese dove delinquere è di una facilità disarmante. E questo grazie ad una magistratura avvilente, ad una totale carenza di personale di polizia e a delle leggi che sono completamente a favore di chi delinque.

Le forze di polizia hanno dalla loro solo un gran senso di appartenenza ed una dedizione straordinaria al loro lavoro. Purtroppo però contro di loro hanno dei difetti sistemici non da poco. Sono in primo luogo pochi e mal equipaggiati. Inoltre ci sono delle leggi talmente imbecilli che rendono quasi impossibile qualsiasi forma di arresto. Se poi consideriamo che giudici poco avvezzi al rispetto delle leggi, fanno di tutto per proteggere i malviventi, il gioco è fatto. Poveri poliziotti, che lavoro ingrato devono fare.

Ed ecco che alcune volte, sempre poche per fortuna, il privato cittadino deve sostituirsi allo Stato. Non vuole, ma deve. E non per fare giustizia. Per quella, in teoria ci dovrebbero essere i giudici… ahahah.

No, gli italiani lo fanno solo per proteggersi. E l’ultimo esempio è accaduto a Grinzane Cavour (CN), dove un gioielliere, già in precedenza preso di mira e svaligiato dai ladri, ha aperto il fuoco sui tre malviventi. Nella passata occasione In quell’occasione i malviventi avevano picchiato, legato e chiuso in un bagno il gioielliere con le due figlie. Poi sono fuggiti col bottino.

Il tentato furto di 3 giorni fa

Questa volta il gioielliere ha reagito e ha sparato. Due ladri sono morti sul colpo. Uno è riuscito a scappare ma è in stato di fermo all’ospedale dove è stato operato a una gamba colpita dalle pallottole.

Del resto i ladri dovrebbero saperlo. Se vanno a rubare, rischiano di finire in galera (se va bene a loro), o morti ammazzati (se va bene alla nazione). In termini economico finanziari si chiama rischio imprenditoriale. Fa parte del gioco.

In questi giorni sta girando un meme che non so se sia vero o no. Ma sicuramente è di una logicità disarmante: un ladro morto non ruba più. Come uno stupratore morto non violenta più.

È vero che non bisogna arrivare all’estremizzazione americana della libera circolazione delle armi. Sarebbe stupido e insensato. Ma non si può neanche permettere un accanimento giudiziario a chi difende la propria famiglia. Specialmente se minacciato dalle armi.

Bisognerebbe solo ringraziare chi, con paura e terrore di vedere sé stesso e i propri cari picchiati, stuprati, derubati, leva dalla circolazione questa feccia.

E poi, puniscine uno per educarne mille. In Italia non c’è la certezza della pena, quindi delinquono tutti. L’unica cosa brutta è che di questi ladri ne è rimasto uno vivo e ferito. Che denuncerà il gioielliere. Spero che i giudici, almeno stavolta, non diano ragione al ladro richiedendo un risarcimento. Farebbero veramente schifo.

Leggi anche: Felicissima Sera: finalmente senza false ipocrisie. Legnate al politically correct

www.facebook.com/adhocnewsitalia

www.youtube.com/adhoc

Tweet di ‎@adhoc_news

SEGUICI SU GOOGLE NEWS: NEWS.GOOGLE.IT