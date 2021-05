la-diretta-dell’eclissi-di-superluna-di-oggi

Oggi la Luna si troverà alla distanza minima dalla Terra e verrà pure investita dal suo cono d’ombra: ecco come e quando vedere l’eclissi di Superluna

La prossima Superluna non sarà proprio come tutte le altre. Il 26 maggio, mentre si troverà alla minima distanza dalla Terra, il nostro satellite verrà investito dal cono d’ombra del pianeta. Un’eclissi di luna, insomma. Anzi di Superluna. Purtroppo questo insolito spettacolo del cielo non sarà visibile dall’Italia, ma niente paura: ci sono sempre gli streaming. Ecco come e quando osservare da remoto.

That’s no ordinary moon—it’s a supermoon with a total lunar eclipse! Here’s how (and where) you can spot it this week >> https://t.co/FShdo4duAm pic.twitter.com/5ZOTboAsbj — NASA Marshall (@NASA_Marshall) May 24, 2021

Superluna un po’ più super

Per vedere la semplice Superluna basterà alzare gli occhi al cielo nella serata del 26 maggio, ma se il meteo (o la pigrizia) non lo permettesse è possibile dare uno sguardo sulla pagina del Virtual Telescope Project a partire dalle 21.00.

La Superluna di questo mese potrebbe addirittura apparirci un po’ più grande rispetto alle precedenti del 2021, almeno a un occhio allenato: il nostro satellite infatti sarà più prossimo al punto di distanza minima dalla Terra (perigeo).

L’eclissi di Superluna

L’eclissi di Superluna, invece, non sarà visibile dall’Italia. Potranno assistere allo spettacolo dal vivo – dicono dalla Nasa – solo gli abitanti del nord dell’America e di alcune zone del sud-ovest americano, dell’Australia e di certe regioni del sud-est dell’Asia.

Per gli altri che non volessero perdersi questo insolito evento, sarà possibile accedere alle piattaforme di live streaming come quella di Timeanddate.com, o, ancora una volta, quella del Virtual Telescope Project, che trasmetterà l’eclissi a partire dalle 12:00 del 26 maggio.

See the upcoming 26 May Total Lunar Eclipse live with us and enoy the Flower #Supermoon, the largest #fullmoon of the year! #LunarEclipse

👇https://t.co/DLSr3foAAs pic.twitter.com/QNsJIHPnzP — Virtual Telescope (@VirtualTelescop) May 13, 2021

La Superluna inizierà a oscurarsi in modo parziale intorno alle nostre 11:45, mentre l’eclissi totale è prevista tra le 13:11 e le 13:26, dopodiché si potrà ancora vedere un oscuramento parziale fino alle 14:52, quando tutto avrà fine.