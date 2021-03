la-domenica-dello-sport-messinese:-orlandina-super,-l’fc-messina-accorcia-sui-cugini

La domenica dello sport messinese: il racconto del weekend peloritano con tutte le squadre della città siciliana impegnate nelle varie competizioni

Nuovo appuntamento con la rubrica di StrettoWeb legata allo sport messinese. Il resoconto completo, a weekend concluso, con i risultati delle varie squadre peloritane impegnate tra calcio, basket, pallavolo, calcio a 5.

CALCIO

Serie D

L’Acr Messina pareggia il big match, l’Fc ne approfitta. Qualche modifica in vetta al girone I di Serie D. I ragazzi di Novelli riescono a tenersi stretti (col rischio) il primato. In casa della Gelbison i peloritani raggiungono il pari nel finale con Addessi. Ad accorciare sulle prime due è la squadra di Costantino, a cui basta un gol di Palma intorno all’ora di gioco contro il Rende. Lodi e compagni hanno una partita in meno rispetto alle due dirette concorrenti e, in caso di vittoria, tutte e tre sarebbero a 47, per un finale di campionato scoppiettante. Punto importante in ottica salvezza per il Città di Sant’Agata di Militello, che fa 0-0 a Rotonda. Risultati, classifica aggiornata, marcatori e prossimo turno del girone I di Serie D.

BASKET

Serie A2

L’Orlandina Basket torna a festeggiare, conquistando una convincente vittoria, battendo Orzinuovi al PalaFantozzi per 90-65. I paladini prendono il largo già dal primo quarto, mentre dagli ospiti arrivano solo timidi tentativi di rimonta, che non riescono mai a mettere in discussione la gara. Oltre ai 46 punti in due per Floyd e Johnson (rispettivamente 26 e 20), 11 punti per Gay e 10 per Taflaj, mentre chiude in doppia doppia Moretti, con 10 punti e 10 rimbalzi. Vittoria che consente ai paladini di agganciare proprio Orzinuovi, a quota 20 punti, in attesa che si giochino le restanti gare della giornata. I biancoazzurri torneranno in campo il 7 aprile alle 13:30, per l’ultimo impegno della prima fase del torneo, ospitando Bergamo al PalaFantozzi. Cronaca e tabellino del match.

Serie B

Prima vittoria esterna in campionato per la Fidelia Torrenova, che espugna il PalaMagni di Fiorenzuola d’Arda per 87-95. La squadra di coach Condello gioca una gara arrembante, conduce fin dalla palla a due e porta a casa meritatamente una vittoria pesantissima in chiave salvezza. Grazie a questo successo, infatti, la Cestistica aggancia in classifica la Bees superandola in virtù dello scontro diretto a favore. Match perfetto per la Fidelia, che vince sfruttando una ritrovata al tiro (35/71, 50% dal campo) ed una super prova di squadra: 25 punti con 8/13 da 3 per Di Viccaro, doppia doppia da 18 punti e 13 rimbalzi per Gloria, 16 punti e 5 rimbalzi per Lasagni, 15 punti e 8 rimbalzi per Galipò, 14 punti e 9 rimbalzi per Bolletta.

PALLAVOLO FEMMINILE

Serie B1

La Sicom Akademia Sant’Anna si tiene stretta il secondo posto vincendo lo scontro diretto contro la Rizzotti Design Catania. 3-1 delle peloritane. Commento e tabellino della sfida. Si chiude invece con una sconfitta questa prima fase del campionato di serie B1 per la Farmacia Schultze. A Modica la squadra di Jimenez perde per 3 a 0 una partita molto più combattuta di quel che recita il risultato finale.

BASKET FEMMINILE

Serie A2

Altra sosta forzata per l’Alma Patti Basket: non si è disputata la gara in casa di Brixia Brescia a causa di alcuni casi Covid nella squadra lombarda. Monta la rabbia del presidente Attilio Scarcella per l’ennesima perdita economica.

TENNISTAVOLO

Europe Cup

Top Spin Messina Fontalba da urlo nell’esordio assoluto in Europe Cup. Vittoria per 0-3 contro STK Starr Croatia nella sfida di sabato, con replica alla domenica contro Pte Peac Kalo-Meh. Con questi due successi, la squadra peloritana vince il girone e accede alle fasi finali.