la-domenica-dello-sport-messinese:-super-alma-patti,-batosta-fidelia-torrenova

La domenica dello sport messinese: il racconto del weekend peloritano con tutte le squadre della città siciliana impegnate nelle varie competizioni

Altro appuntamento con la rubrica di StrettoWeb legata allo sport messinese. Il resoconto completo, a weekend concluso, con i risultati delle varie squadre peloritane impegnate tra calcio, basket, pallavolo, calcio a 5.

CALCIO

Serie D

Prosegue indisturbata la marcia delle due Messina nel girone I di Serie D. La giornata odierna ha sancito la vittoria della capolista Acr a Paternò, con rassicurante distacco (6 punti) dalla seconda, la Gelbison, mentre l’Fc ha rifilato un facile tris al Biancavilla. Il Sant’Agata non è andato oltre il pari in casa del Roccella.

BASKET

Serie A2

L‘Orlandina Basket, terminata la prima fase del torneo di A2, tornerà in campo il 25 aprile per la prima delle sei giornate della seconda fase. L’avversario è San Severo, palla a 2 prevista alle ore 18.00 al PalaFantozzi.

Serie B

Sconfitta esterna per la Fidelia Torrenova, che nella quinta giornata della Seconda Fase del campionato di Serie B viene battuta per 76-46 dalla terza forza del campionato Elachem Vigevano. Una partita di fatto senza storia con Torrenova che priva di capitan Di Viccaro, out per infortunio, regge l’urto locale nel solo primo quarto poi crolla sotto i colpi di Bugatti, Tassone e Mazzucchelli. Non era di certo questa la gara da vincere a tutti i costi, ma certamente una prestazione sottotono per i ragazzi di coach Bartocci. Testa immediatamente a mercoledì, quando arriverà al PalaTorre Olginate in quella che sarà una sfida importantissima.

Serie C Silver

Nelle due sfide del sabato, Messina esulta. La Fortitudo batte facile Gela per 74-65, mentre la Basket School sbanca Catania battendo il Cus 61-69. Nelle gare della domenica, la Just Mary Messina “distrugge” il Gravina col risultato di 108-58. Vince in casa anche il Castanea Basket contro gli Svincolati Milazzo per 96-75.

BASKET FEMMINILE

Serie A2

Grande vittoria dell’Alma Patti nel recupero della 14ª giornata: battuta La Spezia a domicilio per 50-73. Con questo +23 è stato cancellato il +7 subito in Sicilia. Da segnalare i 21 punti per Virginia Galbiati e Rosa Cupido, gli 11 punti e 7 rimbalzi per Marta Verona e i 13 punti all’esordio in maglia Alma per Victoria Llorente.

TENNISTAVOLO

Serie A1

Inarrestabile, ancora, la Top Spin Messina Fontalba. Nulla da fare per la Frandent Group Cus Torino, che cade per 4-0. I siciliani conquistano così l’ottavo successo stagionale in Serie A1 e si confermano capolista a punteggio pieno.