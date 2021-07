la-famiglia-di-carlo-conti-si-allarga:-“benvenuta-gina”

Carlo Conti ha presentato al suo pubblico social l’ultima arrivata in famiglia, si chiama Gina ed è un cucciolo di Breton. Il tenero scatto è comparso sul profilo Instagram del conduttore con un messaggio ai suoi follower carico di entusiasmo: “Vi presento il nuovo in casa Conti: Gina!!!”, che ha ricevuto decine di messaggi di benvenuto, da Rudy Zerbi ad Antonella Clerici, Francesca Manzini e Vanessa Incontrada, che ha un cane con lo stesso nome: “E due Gine siano la vostra e la mia”.

Gina compagna di giochi di Matteo Conti

La piccola Gina sarà la compagna di giochi di Matteo, il figlio di Carlo Conti che lo scorso 8 febbraio ha compiuto 7 anni. Matteo è nato nel 2014 dall’amore del conduttore e Francesca Vaccaro, dopo un anno dalle loro nozze: “Matteo è il frutto perfetto dell’amore, si chiama così perché significa dono di Dio”, aveva spiegato. Classe 1972, Francesca Vaccaro ha 14 anni in meno di Carlo Conti ed è un’ex costumista Rai, poi stilista. La coppia si è conosciuta dietro le quinte di Domenica In e tra loro è scattato il colpo di fulmine: si sono sposati a Cercina, sulle colline fiorentine, il 16 giugno 2012. “Ogni giorno che passa siamo sempre più innamorati, più complici, più uniti, più NOI”, scriveva la Vaccaro in un post Instagram per festeggiare il settimo anniversario di matrimonio.

Carlo Conti torna in tv con Tale e Quale Show

Carlo Conti si gode l’estate in famiglia in compagnia della piccola Gina. Giusto il tempo di ricaricare le energie prima di ripartire con la prossima edizione di Tale e Quale Show, al via dal 17 settembre in prima serata su Rai 1. Tra le novità di quest’anno, una giuria rinnovata almeno in parte. Secondo Tvblog dovrebbe essere confermata la poltrona di Loretta Goggi, prima donna dello show, mentre è già certo che non ci sarà Vincenzo Salemme, che sarà impegnato sul set di un nuovo film. È ancora incerto invece il destino di Giorgio Panariello, che secondo le indiscrezioni potrebbe essere rimpiazzato da Cristiano Malgioglio, Pupo, Orietta Berti. Ma tra i possibili volti potrebbero esserci anche Nek, Francesco Gabbani, Angelo Pintus o Frank Matano.