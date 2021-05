La Famiglia Reale non può neanche toccarli | Per noi sarebbe impensabile

La famiglia Reale che tutti conosciamo, invidiamo o amiamo è spesso fonte di molte curiosità, c’è una cosa, per esempio che non possono assolutamente toccare.

La famiglia Reale britannica è una vera istituzione che ha saputo resistere e integrarsi nella modernità pur rispettando alcune particolari regole.

Per loro, che proseguono generalmente uniti e compatti nei loro doveri e ruoli di rappresentanza le tradizioni sono molto importanti, anche se a noi alcuni aspetti possono risultare incomprensibili o bizzarri. Tra le varie stranezze ce n’è una che riguarda un lato della quotidianità di tutti e che lascia davvero a bocca aperta. Ecco di cosa si tratta.

La Famiglia Reale: tra lussi e benefit

E’ risaputo che la Regina e i suoi non hanno il benché minimo problema economico, vivono nel lusso con tutti gli agi e i comfort del caso in base alla loro posizione. I dati finanziari sono in parte secretati, ma in generale i ricavi della Regina Elisabetta II arrivano dal governo britannico e da fonti private. I soldi per pagare la sicurezza, la manutenzione, i viaggi, ecc.. provengono dal Sovereign Grant, una somma destinata loro dal governo.

Si tratta, naturalmente, di decine e decine di milioni di sterline. Ciò che non viene speso è messo da parte in un altro fondo di riserva. Non tutti però ne usufruiscono, perché ci sono anche reali che lavorano al di fuori della famiglia e hanno altre occupazioni. La sovrana e i suoi però muovono le masse di turisti che arrivano nel Regno Unito per visitare le loro prorietà, vedere Buckingham Palace, magari avere la fortuna di vederli sfilare in qualche occasione pubblica e comprare il ricordino con l’immagine della Queen o di William e Kate stampato sopra.

E’ vietato toccarli!

A questo punto bisogna aggiungere anche un’altra particolarità sui nobili sangue blu oltre Manica. Loro infatti, strano a dirsi considerati i tesori, le immense ricchezze, i molteplici fondi, ecc.. non possono maneggiare denaro. Non possono toccarlo. E’ una delle loro bizzarre usanze che si deve accettare entrando in questa cerchia dorata. A noi sembra una cosa impossibile da realizzare, ma loro ci sono abituati.

LEGGI ANCHE—-> Regina Elisabetta: soffre di un disturbo mentale | L’ha nascosto per anni

LEGGI ANCHE—-> Maurizio Costanzo non le manda a dire | Il giudizio sulla Leotta è pungente

Stabilito quindi che la fidata e onnipresente borsetta di Sua Maestà, molto probabilmente, non contiene nemmeno un penny, possiamo supporre che siano sempre altre persone a mettere letteralmente mano al portafogli invece dei Windsor e vari. Per loro, certamente, toccare i soldi dev’essere qualcosa di poco aristocratico, forse addirittura volgare e se ne tengono giustamente alla larga. Infine che bisogno hanno di adoperare soldi se c’è il governo che, in larga parte, paga per loro.

L’articolo La Famiglia Reale non può neanche toccarli | Per noi sarebbe impensabile proviene da Political24.