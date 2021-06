La famosa cantante diventa mamma a 54 anni: la compagna è incinta

La nota cantante diventa mamma a 54 anni, la compagna è incinta: l’annuncio è stato pubblicato sui canali social

La famosissima cantante diventerà mamma a 54 anni: l’annuncio pieno di gioia sui social (Fonte: Instagram)

La famosissima cantante diventerà mamma all’età di 54 anni. L’artista ha annunciato sui propri canali social che la compagna è incinta. Una gioia immensa per la cantante, che sui social ha ricevuto tantissimi auguri. Di seguito vi sveliamo di chi stiamo parlando, riportandovi le parole dell’artista.

LEGGI ANCHE: Qui era solo una bambina, oggi è una cantante amatissima: il suo ultimo singolo è già un successo

La famosa cantante diventa mamma a 54 anni: l’annuncio

Gioia immensa per Skin: la cantante diventerà mamma a 54 anni. L’artista, conosciutissima in tutto il mondo, ha pubblicato l’annuncio sui propri canali social. Skin ha pubblicato una foto insieme alla compagna con il pancione, scrivendo: “Siamo veramente felici“. La foto ha raggiunto migliaia di like in poche ore, facendo il giro del web. Tra i commenti moltissimi fan hanno fatto gli auguri alla coppia. Ci sono anche molti messaggi di vip, tra cui spicca quello di Naomi Campbell, che scrive: “Benvenute nel club delle mamme“.

Chi è la compagna di Skin

Skin è legata sentimentalmente a Ladyfag, nome d’arte di Rayne Baron. La donna è nata a Toronto, in Canada. In passato gestiva un negozio di abbigliamento vintage e di oggetti di antiquariato. Grazie al suo negozio è divenuto in breve tempo la principale animatrice culturale della scena canadese. Quando si è trasferita a New York nel 2006, ha assunto il nome di Ladyfag.

La coppia e fidanzata da circa quattro anni e lo scorso settembre hanno annunciato sui social il matrimonio: “Ci amiamo e siamo fidanzate ufficialmente. Non vediamo l’ora che arrivi il grande giorno”. Skin è già stata sposata dal 2013 al 2015 con Christiana Wily. La cantante aveva celebrato il matrimonio proprio nel nostro paese.