la-famosa-cantante-racconta-tutto:-una-dura-battaglia,-il-suo-‘dramma’-ci-lascia-a-bocca-aperta

Una confessione davvero inaspettata quella fatta a Vanity Fair dalla celeberrima star che appare anche sulla copertina del magazine. La cantante ha raccontato il dramma vissuto dopo i suoi esordi lasciando tutti senza parole. Parliamo di Dua Lipa, artista britannica che a soli 25 anni ha già conquistato le classifiche mondiali e ottenuto premi importantissimi come tre Grammy e cinque BRIT Award.

Bellezza e talento a quanto pare non le hanno risparmiato momenti difficili come quello attraversato nel periodo del suo debutto, quando ha dovuto lottare contro le dure critiche degli haters.

Dua Lipa confessa il dramma vissuto: la vittoria della cantante

Icona di stile e fascino, la famosa cantante ha raccontato che nell’autunno del 2019, quando era in procinto di lanciare “Don’t start now”, primo singolo del secondo album Future Nostalgia, cominciò a sentirsi in ansia per paura di deludere le aspettative di coloro che l’avevano sostenuta fino ad allora.

Come per tutti i personaggi noti, le critiche sono inevitabili anche quando si tratta di artisti amatissimi come Dua Lipa. Di fronte ai commenti negativi del web, l’artista non si sentiva in grado di reagire nonostante sapesse di essere diversa da come la dipingevano.

“C’era molta pressione, la gente mi diceva solo che non ero abbastanza brava e che non me lo meritavo. Ho chiuso tutto fuori e ho provato a fare l’album nel mondo in cui volevo. Il mio intento era solo concentrarmi sull’essere brava in ciò che faccio”, ha raccontato la pop star. Solo la fiducia in se stessa alla fine l’ha salvata: questo è stato il risultato più importante del suo lavoro interiore che l’ha portata a diventare forte e sicura di sé.

Complimenti a Dua Lipa per aver vinto questa durissima battaglia personale.