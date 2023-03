La cité balnéaire de Grand-Bassam, située à 40 Km au Sud-est d’Abidjan, abrite un atelier de formation de la deuxième cohorte des professionnels vétérinaires. Durant cinq jours, des professionnels vétérinaires du ministère des Ressources animales et halieutiques, du secteur des eaux et forêts, de l’environnement et du Centre ivoirien anti-pollution (Ciapol) seront formés en épidémiologie […]

L’article La FAO va former plus de 100 vétérinaires épidémiologistes de terrain est apparu en premier sur Atoo.ci.

Vittorio Rienzo