la-fascia-che-tiene-lontane-le-zanzare

Sembra un orologio, ma Wandian è in realtà una fascia da indossare al polso o alla caviglia che, grazie all’olio essenziale che rilascia, tiene alla larga le zanzare

Azzerare l’insidia delle zanzare significa risolvere parte dei fastidi della vita all’aria aperta, in particolare in estate. Le soluzioni per riuscirci sono molte, tuttavia l’eventuale arrivo di un dispositivo capace di alzare uno scudo protettivo invisibile ma efficace nel bloccare gli insetti non può che meritare attenzione. Anche perché non c’è nulla da spruzzare con Wandian, che è un repellente a base vegetale da portare al polso (sembra un orologio nella forma, non lo è nella sostanza), indossare sulla caviglia oppure fissare su uno zaino, o ancora legarlo a un soprammobile quando si è a casa o in ufficio.

Facile e sicuro da utilizzare, sfrutta la presa d’aria per rilasciare nell’aria un olio essenziale, composto da estratti di menta, lavanda, eucalipto e citronella, ma volendo si possono scegliere altri odori. Dotato di cordino, clip di metallo e cinghie per posizionare la fascia su vari supporti e parti del corpo, Wandian consente di scegliere tra tre modalità in rapporto all’ambiente in cui ci si trova: la prima prevede un rilascio lento del profumo ed è la più duratura, la seconda a ventaglio si esaurisce dopo circa 8 ore, mentre la terza è la più rapida e potente ma il suo effetto svanisce dopo 4 ore.

Chi è interessato al progetto firmato Orange Tech, la cui confezione include fascia, cavo usb-c e 2 compresse per mantenere lontane le zanzare, può prenotarlo qui al costo di circa 37 euro, con spese di spedizione incluse e consegne in programma a partire dal prossimo settembre.