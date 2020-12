la-favolosa-vita-di-david-beckham,-da-ex-calciatore-a-star-mondiale

A volte ce lo dimentichiamo: perché la sua vita “da civile” è , se possibile, ancora più magnificente di quella che l’ha preceduta. Voi vi ricordate che David Beckham è stato uno dei più forti calciatori inglesi? Tanto bravo da avere un tiro chiamato come lui: una «punizione alla Beckham». Ma quello che oggi l’ex centrocampista rappresenta, va molto al di là del rettangolo verde. È un vero e proprio brand che spazia dalla famiglia agli affari. Un’icona di stile e di vita.

Bello, bravo, innamorato. Praticamente perfetto. Ecco David Beckham. Foto Ansa

Da calciatore a modello

Sulle doti di calciatore di David Beckham non si discute. Scelto a 16 anni dal Manchester United, ne è diventato una stella. Per poi giocare in Spagna con il Real Madrid. A Los Angeles con i L.A. Galaxy,. In Italia con il Milan. In Francia con il Paris Saint Germain. E nominato anche capitano della Nazionale inglese. Diventando uno dei giocatori più pagati del suo tempo. Si è ritirato nel 2013 dopo 20 anni di carriera e tante soddisfazioni.

Ma David Beckham ha vinto alla lotteria della genetica anche nel reparto bellezza. Ed è anche grazie a quella che il suo nome e la sua fama hanno trasceso il gioco del calcio. Molto prima di Cristiano Ronaldo, sui cartelloni pubblicitari di mezzo mondo, c’era David in versione modello di intimo. È stato Giorgio Armani a intuirne le grandissime potenzialità. Tanto che quella campagna pubblicitaria ha fatto storia.

David Beckham nella campagna pubblicitaria per l’intimo di Emporio Armani.

Un brand vincente

David Beckham oggi è una macchina da soldi. Non ha abbandonato completamente il mondo che l’ha reso una star. È diventato il proprietario dell’Inter Miami CF, squadra che gioca nel campionato americano. Ha fondato una società per la gestione manageriale dei calciatori.

Ma la maggior parte dei suoi guadagni deriva, ancora oggi, dagli sponsor che non l’hanno abbandonato anche dopo il ritiro. David Beckham firma collezioni di scarpini. Ha firmato nel 2003 un contratto a vita con Adidas da 160 milioni di dollari. È testimonial di moda e non disdegna di fare il ancora il modello. Ha una linea di profumi chiamata come lui. La sua faccia e il suo nome sono un brand richiestissimo.

David e Victoria Beckham il giorno del loro matrimonio.

Con una moglie come Victoria Beckham

Ma cosa sarebbe David Beckham se non avesse conosciuto Victoria Adams nel 1997. Lei era una delle Spice Girls. Cioè una delle ragazze più idolatrate del mondo. Lui dice di averla vista in tv e di aver detto a un compagno di squadra che l’avrebbe sposata. In effetti, così è stato. Con una cerimonia costata mezzo milione di sterline nel 1999, Victoria è diventata la signora Beckham. Ed è così che oggi il mondo la conosce. Come stilista, certo. Ma, soprattutto, come metà di una coppia che ha davvero pochi eguali nel mondo.

Un matrimonio, il loro, che è stato anche chiacchierato. Ma sono passati più di 20 anni e sembra non esserci segno di cedimento.

I figli di David Beckham

Nella favola perfetta di David Beckham non poteva mancare la famiglia perfetta. È così che lui descrive i suoi 4 figli. 3 maschi e l’amore della sua vita, la piccola Harper. Brooklyn, che sta per sposarsi, è il 4 marzo 1999. Si chiama così perché pare sia stato concepito nel famoso quartiere di New York. Poi c’è Romeo, quello che ha preso il gene dello stile dai genitori, che è nato il 1 settembre 2002. Il terzo è Cruz, che porta un nome spagnolo perché è nato il 20 febbraio 2005 a Madrid quando David era un giocatore del Real. Infine c’è lei, Harper Seven, nata il 10 luglio 2011 a Los Angeles. E chiamata così in onore della scrittrice preferita di Victoria, Harper Lee e del numero che ha accompagnato l’intera carriera da giocatore di David: il 7.

Per capire David Beckham basta guardare la sua pagina Instagram. Tanti post sulle sue attività professionali e benefiche. Ma la stragrande maggioranza di foto sono per Victoria e i ragazzi. Per Harper in particolare. Guardate qui!

I tatoos di David Beckham

Il suo corpo ne è ormai ricoporto. Sono più di 50 i tatuaggi che David Beckham sfoggia con orgoglio. Molti dei quali dedicati alla famiglia, a Victoria e ai loro 4 figli. Ha il nome di sua moglie tatuato sull’avambraccio sinistro in sanscrito. Credeva sarebbe stato «di cattivo gusto» scritto in inglese. Ma hanno sbagliato le lettere. Così, se sapessimo leggere il sancrito, vedremmo la parola Vihctoria…

Nella sua autobiografia, David Beckham: My Side, l’ex calciatore ha parlato diffusamente di questa sua passione. Accesa subito dopo la nascita del primogenito Brooklyn nel 1999. «Quando mi vedi, vedi i tatuaggi. Vedi l’espressione di quello che sento per Victoria e per i ragazzi. Sono parte di me».

Alcuni dei tatuaggi di David Beckham. Foto Ansa

I capelli di David Beckham

Tra i primati di David, ne spicca uno davvero particolare. I suoi capelli. I look sfoggiati, soprattutto quando era un calciatore, diventavano notizie da prima pagina. Rasato. Con una folta chioma biondissima. Le inguardabili treccine. O, anche peggio, quella specie di mezza coda. Meches come se non ci fosse un domani. La cresta e il cerhietto. Ciuffo sfoggiato in coppia con Victoria (in questo assomiglia molto a Brad Pitt…). Insomma, David ce ne ha fate davvero vedere di tutti i tipi. Voi come lo preferite?

Lui, sicuramente, si preferisce con i capelli. Perché ormai circola da anni la storia della calvizie inesorabile che ha colpito anche David Beckham. Si dice che nel 2018 si sia sottoposto a un intervento di trapianto. Ma, due anni dopo, il problema si sarebbe ripresentato. Con tanto di ricorso al toupée. O all’immancabile berretto. Avee notato che ormai lo indossa sempre?

I capelli di David Beckham, un brand a parte. Foto Ansa

Il richiamo di Hollywood

Uno così non poteva non attirare l’attenzione di Hollywood. Nel 2002 il mondo ha scoperto la futura star Keira Knightley grazie al film Sognando Beckham. Storia di due adolescenti con la passione per il calcio e un idolo incontrastato: David Beckham. L’allora calciatore avrebbe tanto voluto fare un cameo nella pellicola. Ma problemi di tempo glielo hanno impedito.

Da allora la passione di David per il mondo dello spettacolo è solo aumentata. Nel 2005 ha avuto un piccolo ruolo nel film Goal! con Zinedine Zidane e Raoul. E poi nei due sequel. Dice di non voler diventare un attore. ma l’amicizia con Guy Ritchie lo ha portato per due volte su uno dei suoi set. Un cameo in Operazione U.N.C.L.E. (2015) e un ruolo più consistente in King Arthur – Il potere della spada (2017). Ha partecipato – prendendosi pure un po’ in giro – al secondo Deadpool (2018). E anche a un episodio della sitcom americana Modern family.

David Beckham in una scena di King Arthur – Il potere della spada (2017) di Guy Ritchie.

L’impegno con l’Unicef

Soldi, fama, potere. Eppure, e questo si diceva già ai tempi da calciatore, David Beckham è rimasto quel ragazzino nato nella periferia di Londra. Che giocaa per strada con gli amici. Forse è per questo che appena il suo nome ha iniziato a diventare famoso, ha voluto supportare lUnicef. Tanto che nel 2005 è diventato Goodwill Ambassador dell’ente della Nazioni Unite che si occupa di bambini. Ambasciatore di sport con il programma Sports for Development e testimonial della campagna “Uniti per i bambini, Uniti contro l’AIDS”. Solo la pandemia l’ha fermato: nel 2020 per lui niente viaggi. Ma, ha promesso attraverso i suoi social, come Intagram, che appena potrà ricomincerà i suoi viaggi.

