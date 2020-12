la-fiction-fratelli-caputo-dal-23-dicembre-2020-su-canale-5

Fratelli Caputo fiction quando esce? Mercoledì 23 dicembre 2020

Fratelli Caputo, fiction targata Mediaset, è una novità della stagione televisiva 2019/2020. Infatti il 4 marzo 2019 iniziano le riprese di questa serie prodotta da Ciao Ragazzi!

La domanda è: quando esce la fiction Fratelli Caputo su Canale 5? La data di uscita ufficiale è mercoledì 23 dicembre 2020. L’appuntamento è su Canale 5 in prima serata alle 21.20.

Fratelli Caputo dove è girata?

Dove è girata questa fiction che vede alla regia Alessio Inturri? In Puglia, più precisamente a Nardò. Le settimane di riprese previste sono quattordici e la fase di shooting è divisa in due blocchi. Il primo, cominciato a Nardò il 4 marzo 2019 si conclude alla fine del mese di marzo 2019. Il secondo è fissato per l’estate 2019. Tra le località scelte per le riprese ci sono anche Santa Caterina, Santa Maria al bagno, Sant’Isidoro e Ostuni (Gorgognolo).

In un’intervista rilasciata a Apulia Film Commission, Loredana Capone – assessore all’Industria turistica e culturale della Regione Puglia, afferma con orgoglio di aver “sempre sostenuto, attraverso Apulia Film Commission, tutte le produzioni cinematografiche” che abbiano trovato e scoperto in Puglia “i luoghi ideali e la professionalità per realizzare i propri progetti filmici”.

Promette di contribuire “anche per le riprese de Fratelli Caputo […] al sicuro successo della una nuova serie tv di Canale 5”.

Fratelli Caputo quante puntate ha

Una scena de Fratelli Caputo con Nino Frassica nei panni di Nino Caputo Credits Mediaset

La fiction Fratelli Caputo conta quattro puntate.

Fratelli Caputo trama e anticipazioni

Fratelli Caputo ruota intorno a due fratellastri di nome Nino (Nino Frassica) e Alberto (Cesare Bocci). Entrambi hanno una famiglia che contribuisce a rendere ancora più colorate le scaramucce di cui sono protagonisti. Le situazioni in cui Nino, Alberto e parenti si trovano sono davvero divertenti. Dopo cinquant’anni di lontananza i due fratellastri si trovano nello stesso casale siciliano. Cosa succede una volta che si incontrano di nuovo?

La premessa è che Nino e Alberto sono entrambi figli di Calogero Caputo. Nino è il primogenito avuto con Agata (Aurora Quattrocchi) in Sicilia. Alberto, invece, è nato da una relazione con Franca (Anna Teresa Rossini) conosciuta da Calogero durante un viaggio di lavoro. Per lei Calogero lascia la sua famiglia di origine.

Così Nino cresce senza padre e si porta dietro la ferita dell’abbandono. Alberto, invece, ha potuto contare su una figura paterna e non solo. Ad Alberto è concesso tutto ciò che a Nino è stato negato: una famiglia felice e una formazione universitaria.

Quando Alberto arriva a Roccatella per candidarsi come sindaco sulla scia del padre, la sua vita e quella di Nino si incrociano per la prima volta. Ne consegue una convivenza forzata perché il casale dove vivono Agata e Nino è il suo. Alberto porta con sé l’intera famiglia milanese composta dalla moglie Patrizia (Sara D’Amario), la figlia Barbara (Giorgia Boni), dai figli Andrea (Riccardo de Rinaldis) e Giacomo (Riccardo Antonaci).

È lì che si aprono tantissimi interrogativi. Calogero è davvero stato un bravo padre per Alberto? Ha lasciato Agata per stare con Franca o nasconde a entrambe un segreto?

Fratelli Caputo cast, attori e personaggi

Chi c’è nel cast della fiction Fratelli Caputo? Tra i volti più celebri c’è Nino Frassica, da molti conosciuto come Nino Cecchini nella fiction Don Matteo e come fra Giacinto nella serie La mafia uccide solo d’estate. Qui interpreta Nino Caputo.

Al suo fianco anche Cesare Bocci, attore italiano famoso soprattutto per il ruolo di Mimì Augello ne Il Commissario Montalbano e quello di Marco Visconti De Matteis in Provaci Ancora Prof!. Qui interpreta Alberto Caputo.

Nel cast della fiction ci sono anche Sara D’Amario che compare, tra gli altri, nei ruoli di Brune ne I topi e di Tilde in Don Matteo. Ne Fratelli Caputo ha la parte di Patrizia, la moglie di Alberto.

Dopo aver interpretato Nonna Peppiniello ne Furore: Il vento della speranza e Nonna Ninetta nella serie La mafia uccide solo d’estate, Aurora Quattrocchi approda anche in questa fiction di Canale 5 nel ruolo di Agata, la mamma di Nino.

Nel cast della fiction c’è anche Rossana Ferraro nei panni dell’assessora Izzo. L’attrice, oltre che per questo ruolo ne Fratelli Caputo, è scelta anche per una parte ne Il commissario Ricciardi. Il 27 marzo 2019 l’attrice pubblica questa foto insieme a Nino Frassica sul suo account Instagram (@ferrarorossana):

Fratelli Caputo foto pubblicata su Instagram dall’attrice Rossana Ferraro

Un altro giovanissimo interprete che vediamo ne Fratelli Caputo è Riccardo Antonaci nel ruolo di Giacomo Caputo. Non è il debutto assoluto dell’attore sul piccolo schermo: infatti, Riccardo Antonaci è Vittorio Jr Grossi in Mentre ero via, fortunata fiction di Rai Uno con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno.

Tra gli attori de Fratelli Caputo troviamo anche Riccardo De Rinaldis, Carmela Vincenti, Vitalba Andrea, Giorgia Boni, Giancarlo Commare, Anna Teresa Rossini.

Guest star della fiction Fratelli Caputo è Red Canzian. Il componente storico dei Pooh, nel 2019 diventa anche giudice del talent Ora o mai più in onda su Rai Uno. Che personaggio interpreta nella fiction di Canale 5 dal titolo Fratelli Caputo? Se stesso.

Il regista de Fratelli Caputo è Alessio Inturri: questa è la sua prima fiction che si discosti dalla collaborazione con Ares Film – da cui sbocciano, ad esempio, L’Onore e il Rispetto, Il Peccato e la Vergogna e Furore. La casa di produzione de Fratelli Caputo è Ciao Ragazzi, la società di Claudia Mori.

Fratelli Caputo quando va in onda su Canale 5? Programmazione

L’appuntamento su Canale 5 è alle 21.20: il primo è mercoledì 23 dicembre 2020. Ecco tutte le date!

Prima puntata – mercoledì 23 dicembre 2020

– mercoledì 23 dicembre 2020 Seconda puntata – mercoledì 30 dicembre 2020

– mercoledì 30 dicembre 2020 Terza puntata – mercoledì 6 gennaio 2021

– mercoledì 6 gennaio 2021 Quarta puntata – mercoledì 13 gennaio 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Canale 5 è soggetta a variazioni anche all’ultimo.

Mediaset Play Fratelli Caputo: dove vederlo in streaming

Per guardare Fratelli Caputo in streaming visita il sito ufficiale di Mediaset Play o scarica l’app disponibile per iOS e Android.