la-fiction-mina-settembre-su-rai-1-da-domenica-17-gennaio-2021

Mina Settembre fiction quando esce? Domenica 17 gennaio 2021

Durante la conferenza stampa di mercoledì 13 gennaio 2021 Serena Rossi, interprete della protagonista, Mina Settembre – fiction di Rai 1 – ha una lavorazione che dura “quasi un anno”. È da gennaio 202o che il team è all’opera per la realizzazione dell’adattamento televisivo liberamente tratto dai racconti Un giorno di Settembre a Natale e Un telegramma a settembre di Maurizio de Giovanni editi da Sellerio.

Alla luce dell’emergenza Covid-19 le riprese non terminano a giugno 2020 come previsto. Anzi, a fronte della pandemia, si interrompono proprio nelle settimane cruciali. Sempre nel corso della conferenza stampa per il lancio della fiction la regista Tiziana Aristarco commenta lo stop della fase di shooting. Definisce l’interruzione causa Covid-19 “violentissima”, uno “shock per tutti”. Nonostante sia stato durissimo, il team riprende a lavorare non appena possibile seguendo tutti i protocolli. Per quanto riguarda la storia “non è cambiato niente” in seguito alla pandemia, ma – aggiunge la regista – “siamo cambiati noi”.

Mina Settembre – fiction con Serena Rossi – quando esce su Rai 1? Domenica 17 gennaio 2021 alle 21.25 in prima visione assoluta.

È una coproduzione RAI FICTION – IIF Italian International Film.

Dove è girata Mina Settembre? Ambientazione e location della fiction

La fiction Mina Settembre è ambientata a Napoli. Nel corso della conferenza stampa del 13 gennaio 2021 la regista Tiziana Aristarco si definisce “incantata da questa città”. La fiction mostra una “Napoli molto varia”, ma c’è sempre un filo conduttore perché è comunque vista con lo sguardo di Mina. Serena Rossi, interprete della protagonista, sostiene che sarebbe stata una fiction diversa “se non fosse stata ambientata a Napoli”. A tutti gli effetti la città è un personaggio della storia, definito dall’attrice “meravigliosamente prepotente”.

Le primissime scene sono girate prima di Natale 2019 a San Gregorio Armeno che “serviranno all’ambientazione della storia”, stando alle parole dell’attrice protagonista. La fase di shooting parte poi a pieno regime a metà gennaio 2020. Dove è girata Mina Settembre? A Napoli e, nello specifico a San Gregorio Armeno.

È inizio gennaio 2020, in particolare il pomeriggio dell’8 gennaio 2020, quando c’è una sorpresa per chi si trova alla Funicolare di Montesanto al momento giusto. Stiamo parlando della Funicolare di San Martino dove sono girate alcune scene della fiction Mina Settembre. Stando a quanto riportano alcune fonti online è utilizzato uno dei treni della funicolare in arrivo da San Martino alle ore 15.00.

L’attrice protagonista, Serena Rossi, compare indossando un lungo cappotto rosso. Per interpretare i passeggeri sono stati scelti alcuni figuranti. Al fine di gestire al meglio le comparse – che sono decine – è attivo il servizio di sicurezza dell’Anm.

Per chi deve prendere il mezzo, nessun disagio o quasi. Si tratta di un evento che interessa la Funicolare solo per pochi minuti. Sono, comunque, preziosi: chissà che in che scena la ritroviamo una volta che la fiction va in onda su Rai Uno!

Le riprese sono al via nel mese di gennaio 2020. Secondo il piano originario sarebbero dovute proseguire per venti settimane. Alla luce dell’emergenza Covid-19 si interrompono e ripartono, in sicurezza, nel mese di luglio 2020.

Mina Settembre fiction tratta dai libri di Maurizio de Giovanni

La fiction è liberamente tratta dai racconti Un giorno di Settembre a Natale e Un telegramma a settembre di Maurizio de Giovanni editi da Sellerio.

Per la serie “non c’è due senza tre”, dopo aver visto prendere vita sul piccolo schermo due capolavori di Maurizio De Giovanni come I Bastardi di Pizzofalcone e – dal 25 gennaio 2021 – Il Commissario Ricciardi, è la volta di una protagonista femminile.

I racconti ruotano intorno a Gelsomina, una assistente sociale a cui non mancano i problemi personali ma che è pronta a intraprendere un’avventura per salvare due vite.

Mina Settembre differenze tra fiction e libri

Cosa cambia dai libri alla fiction? A rispondere è la regista Tiziana Aristarco nel corso della conferenza stampa del 13 gennaio 2021. In realtà è molto difficile tirare una linea e “entrare nello specifico”. Di fatto una serie in dodici episodi ha un passo diverso rispetto a dei racconti. La serie parte da due romanzi di de Giovanni ma essi sono stati lavorati. Alcuni personaggi sono inventati, altri cambiati. “Un conto è leggere la novella e un conto è raccontarla per tutto il pubblico” argomenta la regista aggiungendo che “c’è stato un grandissimo lavoro di scrittura”. Mina Settembre resta Mina Settembre ma tutti i personaggi hanno subito una trasformazione per l’adattamento sul piccolo schermo.

Mina Settembre trama, anticipazioni e quante puntate ha

Sono sei le puntate per la prima stagione – 12 episodi da 50 minuti l’uno.

Gelsomina Settembre, detta Mina, è un’assistente sociale. Quando scopre che suo marito Claudio l’ha tradita, lo lascia e va ad abitare per un po’ dalla sua amica Titti. Dopo un inconveniente imbarazzante capisce che è tempo per lei di trovarsi una nuova sistemazione. Si trasferisce, così, dalla madre Olga che non perde occasione per scontrarsi con lei. Ad appesantire il clima famigliare c’è un lutto. Vittorio Settembre è venuto a mancare da un anno.

Il grande faro nella vita di Mina è il lavoro. Fa l’assistente sociale in un consultorio nel centro storico di Napoli. Non si tira mai indietro di fronte ai casi più difficili. D’altra parte, per seguire la sua vocazione lavorativa, Gelsomina ha lasciato lo studio di psicologa che aveva prima. Il suo intento è dare un aiuto concreto alle persone.

Nonostante questo nobile intento Mina si sente sempre fuori posto. Si muove per Napoli con il suo iconico cappotto rosso e lotta giorno dopo giorno. La sua vita svolta quando incontra – in modo piuttosto brusco – Domenico. Il caso vuole che sia anche il nuovo ginecologo del consultorio.

A supportare sempre Mina ci sono le sue amiche: Titti e Irene. Sono i suoi pilastri per risolvere i problemi e per condividere i momenti di svago. Condividono i segreti anche se una di loro ha ben più di qualche scheletro nell’armadio!

Mina Settembre quando va in onda su Rai 1? Programmazione

Quando va in onda di Mina Settembre su Rai 1? L’appuntamento è alle 21.25 circa nelle seguenti date:

Prima puntata – domenica 17 gennaio 2021

– domenica 17 gennaio 2021 Seconda puntata – lunedì 18 gennaio 2021

– lunedì 18 gennaio 2021 Terza puntata – domenica 24 gennaio 2021

– domenica 24 gennaio 2021 Quarta puntata – domenica 31 gennaio 2021

– domenica 31 gennaio 2021 Quinta puntata – domenica 7 febbraio 2021

– domenica 7 febbraio 2021 Sesta puntata – domenica 14 febbraio 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Mina Settembre su Rai 1 è soggetta a variazioni.

Mina Settembre cast, attori e personaggi

La fiction Mina Settembre, prodotta da Italian International Film, è una nuova scommessa per la televisione italiana: ambientata a Napoli, la storia di Gelsomina Settembre vede in Serena Rossi il volto della sua protagonista.

Serena Rossi è Gelsomina “Mina” Settembre

Mina Settembre Serena Rossi Interpreta La Protagonista Mina Settembre Credits Rai

Chi è l’attrice scelta per interpretare la protagonista: Serena Rossi. Dopo aver interpretato Mia Martini nel film tv dedicato alla grande stella italiana, entra nel cast di questa fiction targata Rai Uno.

Per Serena Rossi sono anni di grande soddisfazione personale: oltre al ruolo di Mia Martini, è da ricordare il suo ritorno sul grande schermo dove dà la voce a Anna di Frozen. “Poter doppiare di nuovo Anna è stata una grande opportunità” rivela l’attrice e, da questa esperienza lavorativa, ha portato a casa la voglia di diventare di nuovo mamma e di chiamare sua sorella tutti i giorni.

Giuseppe Zeno è Domenico

Mina Settembre Giuseppe Zeno Interpreta Domenico Detto Mimmo Credits Rai

L’attore Giuseppe Zeno in Mina Settembre è Domenico. In generale è un volto noto a tanti spettatori di fiction italiane. Da L’onore e il rispetto a Squadra Antimafia – Palermo oggi 3 fino al uno dei ruoli per cui è più ricordato. Giuseppe Zeno interpreta Pietro Mori ne Il Paradiso delle Signore – quando ancora è una fiction e non soap nel formato Daily.

L’attore è poi nel cast di Scomparsa, Tutto può succedere, Mentre ero via, Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. Prima di Mina Settembre, ma sempre nel 2020, interpreta Kim in Come una madre.

Christiane Filangieri è Irene

La attrice Christiane Filangieri interpreta Irene in Mina Settembre. È una notizia meravigliosa per tanti spettatori che riconoscono il volto dell’attrice per i suoi molteplici ruoli in tv.

Uno dei più ricordati, ad esempio, è quello di Clara Mantovani ne Il Paradiso delle Signore (stagioni 1 e 2), una delle capocommesse. Severa ma rispettata da tutti, Clara Mantovani ha un passato complicato con tanto di relazione con un uomo sposato e una gravidanza di fronte alla quale è stata lasciata.

Oltre a Il Paradiso delle Signore, ricordiamo – solo per citare alcuni degli incarichi in tv di Christiane Filangieri, la sua partecipazione ne La strada di casa in cui interpreta Veronica e nella seconda puntata di Don Matteo 12.

Mina Settembre cast completo

Serena Rossi è Mina Settembre

Giuseppe Zeno è Domenico

Giorgio Pasotti è Claudio

Valentina D’Agostino è Titti Ferrari D’Aragone

Christiane Filangieri è Irene

Nando Paone è Rudy Trapanese

Marina Confalone è Olga

Massimo Wertmuller è Generale

Rosalia Porcaro è Rosaria

Ruben Rigillo è Vittorio Settembre

Susy Del Giudice è Sonia/Nunzia

Francesco Di Napoli è Gianluca

Davide Devenuto è Paolo

Michele Rosiello è Giordano

Primo Reggiani è Max

Lorena Cacciatore è Giada

Kiara Tomaselli è Piera

Maria Vera Ratti è Nanninella Capasso

Antonio Buonanno è Salvatore Ausiello

Mimmo Esposito è Professor Brunelli

Claudia Ruffo è Lucia Improta

Salvatore Striano è Pasquale Coppola

Peppe Lanzetta è Michele Coppola

Daria D’Antonio è Concetta Ammaturo

Angelo Caianello è Thomas Crastone

Mina Settembre streaming: dove vederla

Come accade per tutti i titoli della fiction RAI, possiamo guardare in diretta o recuperare in un secondo momento Mina Settembre in streaming su RaiPlay.