Gianmarco Tamberi è fidanzato con Chiara Bontempi. L’atleta azzurro che ha vinto la medaglia d’oro nel salto in alto, prima di partire per le Olimpiadi di Tokyo 2020, ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna. Bontempi ha spiegato che non hanno avuto ancora il tempo materiale di scegliere la data delle nozze.

