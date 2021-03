la-fidanzata-di-oppini:-i-retroscena-su-dayane-mello-e-tommaso-zorzi

Durante la puntata di Domenica Live, Cristina Tomasini, fidanzata di Francesco Oppini ha svelato la gelosia provata nei confronti di Dayane Mello e precisa i rapporti tra lei, il fidanzato e Tommaso Zorzi…

La fidanzata di Oppini gelosa di Dayane Mello

Nella puntata del 14 marzo di Domenica Live, ospiti di Barbara D’Urso sono stati Francesco Oppini, la mamma Alba Parietti e la fidanzata Cristina Tomasini. Proprio quest’ultima ha raccontato come ha vissuto dall’esterno la permanenza al Gf VIP del suo compagno e in particolare l’iniziale vicinanza con Dayane Mello. Cristina ha confessato una certa gelosia, ma ha argomentato il motivo per cui non ha mai accettato un confronto davanti alle telecamere:

Mi sono ritrovata in un vortice più grande di me e io ho sempre voluto rimanere riservata e un passo indietro… Ci sono stati dei comportamenti che non mi sono piaciuti per come sono fatta io di carattere. L’intimità che si è instaurata all’inizio con Dayane non mi è piaciuta. Anche perché capire determinate intimità dall’esterno non è semplice. Poi vabbè, innamorata del mio uomo, la gelosia, tutto il contesto, l’assenza si sono fatte sentire. Però non mi sono voluta scagliare contro di lei, cosa che potevo fare, perché la produzione mi ha proposto di andare a Roma e di avere un confronto diretto con lei e io non ho voluto. Ho aspettato l’uscita di Francesco per chiarire faccia a faccia con lui in privata sede…

Cristina Tomasini e i rapporti con Tommaso Zorzi

Barbara D’Urso ha chiesto, poi, come Cristina vive il legame profondo instaurato tra il fidanzato e il vincitore del Gf VIP Tommaso Zorzi. I due come dichiarato da Francesco si sentono tutti i giorni e sono in continuo contatto. La fidanzata, però, ha rivelato di non aver ancora conosciuto di persona Tommaso:

Finora Tommaso l’ho solo sentito al telefono, con un po’ di imbarazzo ovviamente. Eravamo io e Francesco in macchina ma rispettavo le loro chiacchiere. Poi Francesco ha detto «Tommy c’è Cristina». E’ stato solo un saluto veloce, è stato molto carino, ci ha invitato a cena.

