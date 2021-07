La figlia di Belen Rodriguez si chiamerà Luna Mari, senza la e

Aspettando la gravidanza di Belen Rodriguez, c’è un dettaglio che rivela il vero nome della nascitura: sarà Luna Mari, senza la e. È quanto si evince dalla targa per la culla (o per la stanza) fatta preparare da Antonino Spinalbese: c’è scritto proprio Luna Mari. A meno di un clamoroso errore di stampa, cosa che non ci auguriamo, vediamo qual è l’etimologia del nome Mari e perché Belen Rodriguez ha deciso di chiamare sua figlia proprio così.

Perché si chiamerà Luna Mari

Nel corso di Canzone Segreta, il programma che è stato condotto in prima serata da Serena Rossi, Belen Rodriguez ha raccontato di aver voluto chimare così sua figlia perché Luna non è molto usato in Italia. Mari, invece, è il suo stesso nome: la Rodriguez, infatti, si chiama Maria Belen Rodriguez. La soubrette argentina dovrebbe partorire entro due settimane.

Il significato del nome Luna Mari

Ma come detto, si chiamerà Luna Mari e non Luna Marie. Vediamo il significato del nome Mari. È di origine ebraico-aramaica ed è ovviamente una variante di Maria. Significa “afflitta e amareggiata”; ma anche “signora, padrona” e “amata, cara”. In latino significa “goccia di mare”. L’onomastico è il 12 settembre, come per Maria che è il nome più diffuso al mondo. L’animale portafortuna è la colomba, la pianta portafortuna è il giglio e il colore dominante è il bianco, ma anche il blu e il verde chiaro.

Quando partorirà

Belén Rodriguez non dovrebbe partorire Luna Marie prima della settimana prossima, a meno che non vorrà farlo da sola in ospedale. Come abbiamo visto in un precedente articolo di Fanpage.it, l’intera famiglia è partita per un weekend in barca, direzione Isole Eolie. Fanno parte del viaggio Cecilia e il fratello Jeremias, accompagnati dai fidanzati Ignazio Moser e Deborah Togni, in compagnia di Andrea Damante ed Elisa Visari. La ‘spedizione’ ha fatto scalo a Catania e si è poi scatenata sull’imbarcazione che li ha portati da Lipari fino a Panarea.